Valeriu Gheorghita, despre reactiile adverse la vaccin: Pana la acest moment, nu au aparut reactii necunoscute sau reactii care nu erau mentionate in rezumatul caracteristicilor produsului

Inca 200 de cabinete cu vaccin Pfizer

El a mai spus este probabil sa coincida ca decesul unei persoane sa survina dupa ce o persoana s-a vaccinat, iar cauza mortii trebuie transmisa opiniei publice pentru a nu lasa nicio urma de indoiala."Pe masura ce noi vom vaccina un numar si mai mare de persoane si obiectivul nostru este ca pana in septembrie sa vaccinam peste 10 milioane de persoane, tinand cont de faptul ca in Romania, din nefericire, zilnic se inregistreaza intre 500 si 700 de decese din diverse cauze, probabilitatea acestor evenimente coincidente intre administrarea unui vaccin si faptul ca o persoana din pacate decedeaza in perioada urmatoare, nu trebuie sa ridice aceste semne de intrebare, dimpotriva ele cred ca trebuie tratate cu seriozitate si transmis opiniei publice care sunt cauzele decesului tocmai pentru a nu lasa nicio urma de indoiala", a explicat Valeriu Gheorghita, duminica seara la Antena 3.Intrebat daca a aparut o reactie adversa mai ingrijoratoare la vaccinul impotriva COVID-19, coordonatorul campaniei de vaccinare a raspuns: "Pana la acest moment nu au aparut reactii necunoscute sau reactii care nu erau mentionate in rezumatul caracteristicilor produsului".Gheorghita a mai afirmat ca de la jumatatea lunii martie vor mai fi deschise inca 200 de cabinete de vaccinare unde va fi distribuit vaccin de la Pfizer. El a adaugat ca, din luna februarie, vor fi deschise 180 de cabinete unde va fi utilizat vaccinul de la AstraZeneca."In februarie, in cele 180 de cabinete de vaccinare pe care le vom deschide se va incepe vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, iar de la jumatatea lunii martie intentionam sa deschidem inca 200 de cabinete de vaccinare unde vom distribui vaccin de la Pfizer", a afirmat Valeriu Gheorghita, duminica seara la Antena 3.El a explicat care sunt diferentele intre vaccinuri si carora categorii de varsta se adreseaza acestea."Exista diferente in ceea ce priveste vaccinurile bazate pe Arn mesager si vaccinul de la AstraZeneca si aici ma refer la grupa de varsta. Din acest punct de vedere o persoana care est cu grupa de varsta intre 18 si 55 de ani in momentul in care va intra pe platforma in dorinta de programare teoretic va ave toate centrele de vaccinare disponibile in care se poate programa, centre de vaccinare care vor avea cele trei tipuri de vaccinuri.O persoana care are intre 16 si 18 ani va avea disponibile doar centrele de vaccinare in care vom avea vaccin de la Pfizer pentru ca este singurul vaccin la aceasta indicatie de varsta. O persoana care are peste 55 de ani va avea disponibile centrele de vaccinare care contin vaccinurile de la Pfizer si Moderna care au specificatie pentru aceasta grupa de varsta", a mai declarat Gheorghita.