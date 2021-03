Valeriu Gheorghita, despre "turismul" pentru vaccinare: "Este o competitie naturala. Vom deschide in mod deosebit urmatoarele centre in aglomerarile urbane"

"In acelasi timp, pot sa va spun ca sunt judete si localitati din mediul rural care se plang de faptul ca nu reusesc sa se programeze, pentru ca vin persoane din alte judete si se programeaza. Deci, vedeti, este o competitie naturala, daca vreti, in aceste centre de vaccinare. Noi nu am dorit sa limitam posibilitatea de programare doar la judetul din care provine persoana respectiva, ca domiciliu, tocmai pentru a avea fiecare libertatea de a se programa acolo unde doreste si in functie de programul pe care il are, in functie de activitatile de zi cu zi", a afirmat Gheorghita marti, 16 martie, in cadrul unei conferinte de presa.Gheorghita a precizat ca 60-65% din centrele de vaccinare sunt deschise in orase, insa este nevoie ca si in mediul rural sa fie asigurat accesul la vaccin. Urmatoarele centre vor fi deschise in aglomerarile urbane, cele mai multe in Bucuresti , a precizat acesta."In principiu, toate centrele de vaccinare nu au doze in centru decat pentru doua sau trei zile, in functie de numarul de persoane programate. Deci, practic, in centrele care au locuri libere nu stau doze care sunt nefolosite. Centrele regionale de depozitare au aceste doze. Ele sunt alocate catre centre in functie de numarul de persoane programate.Ca atare, daca ai centre care au un grad maxim de ocupare, evident ca acolo vei distribui acele doze. Noi ne facem necesarul de doze si stocurile le evaluam in functie de capacitatea maximala de vaccinare in toate centrele. Pot sa va spun ca numarul centrelor de vaccinare care sunt in momentul de fata infiintate in mediul urban este de aproximativ 60% ca procent, chiar mai mult, 65%, fata de centrele care sunt infiintate in localitati din mediul rural. Or, din acest punct de vedere, cred ca este important sa cream si sa facilitam accesul si al celor din mediul rural in centrele de vaccinare.Este adevarat ca nivelul de ocupare al acestor locuri nu este atat de mare, comparativ cu ce se intampla in municipii sau in orase. Insa cred, si continui sa imi mentin aceeasi parere, ca este important sa asiguram o distributie cat mai uniforma a acestor centre de vaccinare, chiar daca nivelul de ocupare al lor este diferit. De aceea, noi, in urmatoarea perioada, vom aloca suplimentar, exact asa cum am facut si la ultima deschidere de centre, lasand la o parte criteriul demografic, si in functie de rata cumulata de incidenta a cazurilor de COVID-19. De aceea, vom deschide in mod deosebit urmatoarele centre in aglomerarile urbane, cele mai multe, asa cum am spus, in Bucuresti, insa este firesc sa existe aceste centre si in localitati din mediul rural", a spus Gheorghita, intrebat ce parere are despre "turismul" pentru vaccin.