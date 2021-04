Valeriu Gheorghita, despre vaccinul AstraZeneca: Nu s-au identificat niste factori de risc anteriori. Este un vaccin sigur ale carui beneficii depasesc cu mult riscurile vaccinarii

Datele sunt in continua analiza si sunt implicati experti redutabili

"Nu avem niste date stiintifice, validate de experti ai Agentiei de Reglementare Europene, care sa confirme o legatura de cauzalitate, in al doilea rand nu s-au identificat niste factori de risc anteriori pentru aparitia si dezvoltarea acelor evenimente adverse, tromboembolice. Se pare ca nu tine nici de sex, nici de varsta, practic nu s-a putut creiona un profil de risc. Insa avem niste informatii foarte clare . Uitandu-ne ce se intampla la populatia generala, stim ca aceste evenimente trombotice, tromboza de sinus venos cerebral, apare cu precadere la varsta tanara, intre 35-45 de ani, cel mai frecvent, ca apare de zece ori mai frecvent la persoanele de sex feminim, comparativ cu persoanele de sex masculin, deci avem un raport de 10 la 1 in raport cu aceste evenimente", a declarat Valeriu Gheorghita.Intrebat care este explicatia ca in Germania vaccinul de la AstraZeneca este recomendat varstnicilor, Gheorghita a prezentat datele din Romania, privind cazurile de tromboza de sinus venos cerebral."M-am uitat la datele din Romania, din 2019, 2020 si chiar si in primele luni ale anului 2021 si avem o incidenta cumulata a acestor cazuri de tromboza de sinus venos cerebral de circa 5-6 la un milion de locuitori pe an. Cifrele sunt neschimbate, nici in 2019 nu difera fata de 2020 si nici fata de primele doua luni ale anului 2021. Sigur ca ne-am uitat doar la cazurile internate, cazurile care au fost spitalizate si aici s-ar putea sa fie, intr-adevar, o subestimare a incidentei reale, e posibil sa fie mai multe. Aceasta este populatia care mai frecvent face aceste evenimente. Chiar si in Romania, ne-am uitat, sunt mai frecvente cazurile la persoanele sub 55 de ani, comparativ cu persoanele peste 55 de ani", a declarat Valeriu Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a adaugat ca vaccinul AstraZeneca este unul sigur. Chiar in cazul acelor evenimente raportate , temporar asociate cu vaccinul de la AstraZeneca, tot aceleasi categorii de varsta sunt se pare, interesate in aceste evenimente cum se intampla in randul populatiei generale. Nu avem un semnal ca este afectata o alta categorie de varsta sau anumiti factori de risc preexistenti. Din acest motiv, datele sunt in continua analiza si sunt implicati experti redutabili in acest sens, atat de la agentiile de reglementare nationala ale tarilor membre UE, cat si de la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului. Intre 6-9 aprilie vom avea o noua concluzie si noi precizari vizavi de situatia vaccinului de la AstraZeneca, insa trebuie sa intelegem un lucru cert la acest moment: este un vaccin sigur ale carui beneficii depasesc cu mult riscurile vaccinarii", a declarat Gheorghita.Intrebat, de asemenea, daca este posibil ca o persoana care a primit prima doza de vaccin sa renunte la cea de-a doua doza si sa se reprogrameze pentru a relua vaccinarea cu un alt tip de vaccin, Gheorghita a explicat ca acest lucru nu este posibil."In momentul de fata, nu. Insa, daca vom lua o decizie la nivel national avand la baza niste argumente stiintifice si anume recomandarile Agentiei Europene a Medicamentului, cu siguranta va fi posibil acest lucru. Sunt convins ca daca Agentia de reglementare europeana face precizari clare privitoare la un risc evident sau la o legatura de cauzalitate, cu siguranta vom lua deciziile in consecinta. La acest moment nu se pune problema sa facem o modificare a schemei de vaccinare. Ar fi chiar pacat sa ne facem o doza si sa nu ne facem si cea de-a doua doza, inainte sa obtinem beneficiile maximale", a declarat Valeriu Gheorghita.