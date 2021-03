Valeriu Gheorghita: "Nu exista o legatura de cauzalitate intre vaccinarea cu serul AstraZeneca si aparitia de cheaguri de sange. Nu trebuie sa intram in panica"

A fost suspendata utilizarea dozelor din lotul cu suspiciuni

Peste 77.000 de doze, utilizate deja in Romania

Atunci cand apar modificari in starea de sanatate, evident ca luam legatura cu medicul de familie sau cu serviciul de urgenta, insa nu trebuie sa intram in panica la acest moment pentru ca nu este cazul", sustine el."Nu exista in momentul de fata un semn care sa indice o legatura de cauzalitate intre vaccinarea cu vaccinurile de la AstraZeneca si aceste evenimente raportate la nivel european, acele 30 de cazuri de evenimente trombo-embolice, adica de aparitie de cheaguri de sange. Sunt circa 30 de cazuri din aproximativ 5 milioane de persoane vaccinate la nivel european cu vaccinul de la AstraZeneca.Aceasta frecventa este similara cu ceea ce se intampla in restul populatiei generale nevaccinate, deci practic nu sunt semnale ca exista o incidenta mai crescuta a acestor evenimente fata de populatia nevaccinata, ca atare, Agentia Europeana a Medicamentului, dupa analiza tuturor datelor, a precizat ca se recomanda continuare vaccinarii cu acest tip de vaccin, tinand cont de faptul ca la acest moment beneficiile depasesc categoric riscurile care sunt asociate", a afirmat Valeriu Gheorghita, joi seara, la Digi 24.El a mentionat ca acele 4.257 de doze de vaccin AstraZeneca ramase neutilizate sunt pastrate in conditii de respectarea a lantului de frig, iar in momentul va exista o concluzie a Agentiei Europene a Medicamentului se va stabili ce se va intampla cu ele."Activitatea de vacinare cu acest tip de vaccin continua. Decizia pe care Romania astazi a luat-o, in baza intrunirii pe care am avut-o cu experti din cadrul Ministerului Sanatatii, INSP, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale si respectiv CNCAV, am decis ca solutie de maxima precautie si pentru a nu lasa niciun semn de suspiciune in randul persoanelor care doresc sa se vaccineze am decis suspendarea temporara a acestui lot", a explicat Gheorghita.El a adaugat ca a solicitat reprezentantilor AstraZeneca sa ofere date despre cate doze din lotul ABV2856 au fost distribuite la nivel european si daca mai sunt si alte tari, in afara de Italia, care le-au pus in carantina.Gheorghita a spus ca Romania mai are doze din alte patru loturi diferite, pentru care nu sunt "semne de intrebare sau suspiciuni"."Evenimentele trombotice presupun aparitia cheagurilor de sange in vasele de sange si evident pot cauza diverse consecinte medicale in functie de localizarea acelui cheag. Din acest punct de vedere, nu avem o atitudine particulara pentru persoanele vaccinate atat cu dozele din lotul 2856, cat si cu cel din celelalte tipuri de vaccinuri", a subliniat el.Medicul Valeriu Gheorghita a adaugat ca, din punct de vedere statistic, ca si in populatia generala nevaccinata, exista probabilitati diferite de aparitie a unor evenimente cardiovasculare, neurologice, iar in Romania, principala cauza de mortalitate este legata de afectiunile cardiovasculare."Din toate aceste motive si tinand cont de faptul ca frecventa acestor evenimente raportate, repet, centralizat la nivel european, nu arata o incidenta mai crescuta decat se intampla in mod obisnuit in randul populatiei. Deci nu este nevoie la acest moment de o conduita particulara pentru aceste persoane deja vaccinate. Trebuie sa nu intram in panica. Atunci cand apar modificari in starea de sanatate, evident ca luam legatura cu medicul de familie sau cu serviciul de urgenta, insa nu trebuie sa intram in panica la acest moment pentru ca nu este cazul", a declarat Gheorghita. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV. Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie."Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 tari din Uniunea Europeana (Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia, Olanda, Polonia, Spania, Franta, Islanda), pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda temporar vaccinarea cu vaccinuri din lotul respectiv si pentru care Agentia Europeana a Medicamentului a demarat o investigatie, mentionam ca Romania nu a primit doze din acest lot", a precizat, joi seara, CNCAV.In ceea ce priveste lotul ABV 2856, pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul mentionat, Comitetul a aratat ca Romania a receptionat prima transa de vaccin AZ de 81.600 doze in 7 februarie.Incepand din 15 februarie, au fost utilizate 77.049 de doze, fiind distribuite in urmatoarele judete: Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Caras-Severin, Cluj, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vaslui.Celelate 4.257 se regasesc in Centrele de vaccinare din judetele Bacau, Bihor, Botosani, Dolj, Gorj, Iasi, Neamt, Suceava, Timis, Valcea, Vaslui si 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova."In cursul acestei seri, a avut loc o sedinta la care au participat reprezentantii CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situatia celor doua loturi de vaccinuri a fost analizata si s-au decis, in unanimitate, urmatoarele aspecte:1. Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului;2. Se continua vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutica AstraZeneca din celelalte loturi existente in momentul de fata in Romania;3. Se inlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente in centrele de vaccinare, astfel incat procesul de imunizare sa nu fie afectat", a precizat CNCAV.