Valeriu Gheorghita: Pana pe 5 martie vom ajunge la persoana cu numarul un milion vaccinata in Romania

"In luna martie vom primi aproximativ 1,2 milioane de doze de la compania Biontech/Pfizer, urmeaza sa mai primim 230.000 de doze de la compania Moderna care vor fi distribuite in doua transe, respectiv aproximativ 1,2 milioane de doze de la compania AstraZeneca. (...) Dozele de la pfizer si moderna sunt rezervate, toate locurile disponibile sunt ocupate pana pe data de 17 aprilie. Dozele sunt alocate si vom deschide noi locuri de vaccinare pentru AstraZeneca", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, duminica seara la Antena 3.El a fost intrebat cate persoane vor fi vaccinate in Romania la finalul lunii septembrie. Ar trebui sa avem peste 10 milioane de persoane vaccinate. Primul milion il vom atinge saptamana viitoare, pana pe 5 martie vom ajunge la persoana cu numarul un milion vaccinata in Romania. Din acest punct de vedere, din luna martie, bazandu-ne pe estimarea calendarului de livrare, probabil vom avea acces la cel putin trei milioane poate chiar mai mult de doze, vom putea creste ritmul de vaccinare incat sa atingem acel prag de cel putin 10 milioane de persoane vaccinate.Sigur ca acest lucru depinde si de nivelul adresabilitate al persoanelor catre vaccinare, marea provocare o va reprezenta accesul persoanelor din mediul rural la vaccinare si de aceea in aceasta perioada suntem preocupati sa dezvoltam acele unitati mobile de vaccinare care vor fi puse in folosinta pentru fiecare judet in parte tocmai pentru a incepe vaccinarea persoanelor din mediul rural care au acces limitat la centrele de vaccinare", a mentionat Gheorghita.Acesta a mai afirmat ca estimarea initiala, de 1,2 milioane de persoane imunizate pana la finalul lui martie, va fi depasita "Estimam ca la sfarsitul lunii martie sa avem circa 1,2 milioane de persoane vaccinate din primele calcule, dar iata ca vom ajunge la 1,5, poate chiar 1,7 milioane de persoane vaccinate. Din acest punct de vedere suntem peste ceea ce aveam ca obiectiv initial", a mai spus Gheorghita.