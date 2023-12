VIDEO Valeriu Gheorghita: peste 570.000 de romani programati la vaccin. Au fost pierdute 1.826 de doze de vaccin

Valeriu Gherghita, coordonatorul Campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID, a declarat marti, 2 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, ca aproape 600.000 de romani au fost vaccinati si ca doar 1.826 de doze de vaccin, adica 0,24% din totalul dozelor, au fost pierdute sau distruse.

"948.149 de doze Pfizer au fost receptionate pana acum de Romania, peste 700.000 fiind distribuite catre centrele de vaccinare. In acest moment, 164.000 de doze de vaccin Pfizer sunt in stoc in tara noastra.

Romania va primi o noua transa de vaccinuri Pfizer in saptamana 8-15 februarie", a precizat acesta.

"Pana pe data de 2 februarie au fost receptionate un total de 948.149 de doze de la compania Pfizer si au fost distribuite 784.109 doze, asa incat stocul existent la data de 2 februarie este de 164.040 de doze la nivelul centrelor regionale de stocare. Urmatoarea transa de vaccinuri de la compania Pfizer este estimata pentru saptamana 8-15 februarie de circa 163.800 de doze pentru data de 8 februarie.

In ceea ce priveste numarul de doze receptionate de la compania Moderna pana la data de 2 februarie au fost receptionate 36.000 de doze care au ajuns in transe diferite. Stocul la acest moment este de 36.000, iar incepand cu data de 3 februarie se va face distributia primelor 26.210 la nivelul centrelor regionale de stocare si de la acel nivel catre centrele de vaccinare. Avand in vedere ca din data de 4 februarie in toate centrele de vaccinare se va efectua vaccinarea cu vaccinul Moderna pana pe data de 16 februarie", a declarat medicul.

De asemenea acesta a precizat ca in tara functioneaza peste 550 de centre de vaccinare.

"Pana la 31 ianuarie s-au pierdut 1.826 de doze, adica 0,64% din totalul celor receptionate.

De pe 3 februarie si pana pe 14 aprilie sunt programate 574.544 de persoane pentru doza 1 si 931.331 pentru doza de rapel. In invatamant au fost vaccinate peste 27.000 de persoane, adica 14% din cei care si-au aratat intentia de a se vaccina, iar alte peste 100.000 sunt deja programate. Pana pe 15 februarie sunt prevazute 180 de centre vaccinare noi ce urmeaza sa fie deschise", a mai spus Valeriu Gheorghita.

Strategia de vaccinare cu dozele de la Astra/Zeneca

"Vom adapta strategia de vaccinare dupa primirea vaccinului AstraZeneca, am pregatit centrele si coordonatorii centrelor de vaccinare. Saptamana asta stabilim categoria eligibila pentru a primit serul AstraZeneca.

Statistica privind programarile in platforma informatica, incepand cu data de 3 februarie si pana pe data de 14 aprile sunt programate 574.544 de persoane pentru doza 1 si 931.331 de persoane pentru doza de rapel. Dintre aceste programari prin call center au fost efectuate 104.832 de programari, prin intermediul medicilor de familie 170.129 de programari. Individual 378.642 de programari si prin intermediul angajatorilor 278.637 de programari.

Locurile care au ramas disponibile nu pot fi ocupate acum din cauza lipsei de doze, iar amanarea persoanelor cu boli cronice sub 65 de ani a fost o decizie luata la nivelul CNCAV pentru a nu pune in pericol doza de rapel pentru cei care au primit deja prima doza", a spus Valeriu Gheorghita.

