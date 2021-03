Valeriu Gheorghita, despre decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca, in Romania. Care este gravitatea numarului de tromboze inregistrate la nivel european

Alte declaratii importante facute de seful campaniei de vaccinare:

"Am decis continuarea vaccinarii cu vaccin de la compania AstraZeneca, vaccin care este autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului si fata de care AEM si-a mentinut acelasi nivel de recomandare. Adica beneficiile, la acest moment, depasesc riscurile si din acest punct de vedere se recomanda vaccinarea", a spus coordonatorul campaniei de vaccinare."Analiza pe 17 milioane de persoane vaccinate cu AstraZeneca a aratat un numar de 37 de evenimente tromboembolice raportate, 15 evenimente de tromboza venoasa profunda si 22 de evenimente de embolie pulmonara. Pot sa va spun ca, la nivel de frecventa, vorbim de un caz la un milion de persoane vaccinate", a completat acesta.- Este mult sub frecventa anticipata la nivel populational, in conditii bazale, la populatie nevaccinata si in care aceste evenimente au o frecventa anuala comulata de un caz la o mie de persoane. Ca atare astazi, EMA si OMS reevalueaza toate datele colectate pentru ca pe data de 18 martie, joi, se asteapta o clarificare a tuturor datelor de siguranta.- Decizia de a continua sau a stopa temporar vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a fost una extrem de dificila, poate cea mai dificila decizie pe care a trebuit sa o luam. Cred ca cea mai usoara decizie ar fi fost cea in care sa zicem stop, ne oprim si noi.Insa trebuie sa punem in balanta beneficiile vaccinarii, tinand cont ca ne aflam in plina pandemie, cu mii de oameni care sunt diagnosticati zi de zi, oameni care ajung in terapie si care, din pacate, o parte dintre ei isi pierd viata din cauza maladiei.- Pe de alta parte riscurile sunt cele legate de evenimentele tromboembolice raportate la nivel european, care insa nu au o frecventa mai mare decat cea care se anticipa in randul populatiei generale.