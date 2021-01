Valeriu Gheorghita: Numarul celor care s-au programat depaseste numarul dozelor de vaccin disponibile

Medicul a declarat, la Digi24, ca numarul persoanelor care s-au programat pentru vaccinare a crescut semnificativ in ultimele zile."Avem un nivel de acoperire de 2% din populatie si ne situam intre primele tari europene ca acoperire a vaccinarii si pe locul 3 in ceea ce priveste media numarului de doze din ultimele 7 zile, raportat la suta de locuitori", a declarat Gheorghita pentru sursa citata.Gheorghita a explicat ca numarul celor care s-au programat la vaccinare este mai mare decat cel al dozelor de vaccin disponibile.CITESTE SI: Localitatea din Romania unde incidenta COVID-19 a ajuns la 10 la mie "Odata cu etapa a doua si procesul de imunizare a persoanelor internate in centrele medico-sociale, respectiv deschiderea centrelor pentru persoane varstnice, cu boli cronice, persoane care desfasoara activitati esentiale, numarul celor care s-au programat in vederea vaccinarii a fost semnificativ mai mare si depaseste numarul dozelor disponibile. Ne bucura dorinta romanilor pentru activitatea de vaccinare. Trebuie sa pastram acest echilibru intre numarul de programari si dozele disponibile, ca sa asiguram rapelul persoanelor care au efectuat deja prima doza si sa vaccinam persoane noi", a mai spus medicul Valeriu Gheorghita la Digi24. Romania se afla printre primele tari din Europa ca acoperire a vaccinarii si pe locul 3 in ceea ce priveste media numarului de doze din ultimele 7 zile, raportat la suta de locuitori.CITESTE SI: