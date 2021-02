VIDEO Valeriu Gheorghita, despre efectul vaccinarii in randul medicilor: "Observam o scadere a cazurilor de COVID cu aproape 90%"

Vaccinul Pfizer inregistreaza cele mai multe reactii adverse

"In urma analizei datelor de eficienta a campaniei de vaccinare in etapa I, adresata lucratorilor din sistemul medical si social, din cele aproximativ 250.000 de persoane eligibile pentru aceasta etapa, la data de 14 februarie, sunt in evidentele noastre vaccinate cu doua doze 89,96% dintre acestea si respectiv 98,4% cu o singura doza.In ceea ce priveste impactul vaccinarii in cadrul acestui grup populational, poate fi observata in ultimele patru saptamani o scadere substantiala a ratei de incidenta a cazurilor de Covid cu peste 87,7%. Ceea ce inseamna beneficii substantiale in reducerea infectiei cu SarS-CoV-2 in randul lucratorilor din sistemul medical si social, asta in conditiile in care au fost respectate aceleasi masuri de preventie.Practic, s-a inregistrat o reducere a mediei cazurilor noi saptamanale de la aproximativ 500 de cazuri la sub 50 de cazuri saptamanal", a declarat Valeriu Gheorghita.Medicul a vorbit si despre scaderea cazurilor de imbolnavire in randul persoanelor din centrele de batrani."In ceea ce priveste beneficiile vaccinarii persoanelor internate in centrele medico-sociale, din cele aproximativ 49.000 de persoane eligibile, care doresc sa se vaccineze, din randul beneficiarilor din aceste centre, incluzand aici si personalul de ingrijire, pana la data de 14 februarie au fost vaccinate cu doua doze de vaccin 56,45% dintre acestea, respectiv 86,6% cu o singura doza.In ceea ce priveste impactul vaccinarii in randul acestei categorii de persoane, observam o reducere cu peste 65% a numarului de cazuri de imbolnavire in ultimele patru saptamani", a mai spus medicul.Acesta a mentionat ca a emis o instructiune conform careia lucratorii din prima etapa de vaccinare vor avea in continuare prioritate daca nu s-au imunizat, iar in conditiile in care 42 de centre destinate acestor au fost deja inchise, ei se vor imuniza in alte centre."Unitatile angajatoare vor solicita Directiilor de Sanatate Publica arondarea personalului propriu nevaccinat la un centru de vaccinare functional de pe raza judetului respectiv. Aceste persoane se pot vaccina fara programare in platforma informatica, cu conditia ca angajatorul sa informeze centrul de vaccinare cu 72 de ore anterior si sa puna la dispozitie lista cu angajati pentru a se estima necesarul de vaccinuri", a precizat Gheorghita."La reactii adverse sunt: Pfizer - 556 de reactii adverse, cu durere la locul unde a fost realizat vaccinul si 2300: febra, cefalee, stare de obseala. Numar total la reactii adverse la Moderna: avem 9 reactii de tip local si 75 de reactii generale. AstraZeneca: 7 reactii raportate, 4 la nivel local si trei cu febra, cefalee, oboseala sau insomnie", a spus Valeriu Gheorghita.De asemenea, in privinta dozelor, acesta a spus ca numarul a ajuns in 16 februarie la peste 1,5 milioane."Numarul total de doze la 16 februarie este de e de 1.560.590. Stocul existent in aceasta zi este de 262.867 de doze la nivelul centrelor de stocare din tara.In etapa a doua bilantul la 15 februarie este de 696.943 de oameni vaccinati, dintre care 242.776 in prima etapa si 453.169 cu a doua doza. In privinta oamenilor pe tipuri de vaccinuri: cu BionTech au fost vaccinati 699.215. La Moderna avem 60.916 cu prima doza, de la 4 februarie. Iar cu Oxford 6.012. Sunt date pentru 15 februarie", a concluzionat acesta.