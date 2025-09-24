Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, într-un meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

Patronul echipei din Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat înaintea partidei că dorește o victorie pentru ca Gigi Becali să-l demită pe antrenorul Elias Charalambous.

Comentând subiectul, impresarul Victor Becali l-a pus la punct pe Iftime, amintindu-i acestuia de faptul că e și politician.

„Să vă spun ceva, am văzut atâtea comentarii, povestea cu Botoșaniul...Omule, să stai tu, președinte de Consiliu Județean, sau ce-o fi el pe acolo, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...Să îi ceri demisia lui Charalambous. Vezi, fratele meu, pe la coaliție, pe acolo, ce faci cu țara asta!

E un om politic de acum, nu prea poți să vorbești așa! Nici nu știu dacă un om politic poate să fie patron de fotbal, dar asta e altă problemă. Eu, sincer, l-am apreciat, a făcut eforturi să țină echipa aia de la Botoșani la un anumit nivel.

Nu înțeleg ieșirile astea. Bă frate, poate are ceva personal cu omul ăsta. Du-te, frate, și spune-i în față dacă ai ceva cu el! Dar tot timpul să vorbești de altă echipă...De FCSB...mi se pare prea mult, dar e problema lui, noi doar ne dăm cu părerea. Ar trebui să facă mai mult pentru țara asta, e un om care e membru în coaliție”, a declarat Victor Becali, la GSP Live.

