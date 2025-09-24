Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:01
230 citiri
Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”
Valeriu Iftime, în spatele lui Ilie Bolojan FOTO Gsp.ro

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, într-un meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

Patronul echipei din Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat înaintea partidei că dorește o victorie pentru ca Gigi Becali să-l demită pe antrenorul Elias Charalambous.

Comentând subiectul, impresarul Victor Becali l-a pus la punct pe Iftime, amintindu-i acestuia de faptul că e și politician.

„Să vă spun ceva, am văzut atâtea comentarii, povestea cu Botoșaniul...Omule, să stai tu, președinte de Consiliu Județean, sau ce-o fi el pe acolo, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...Să îi ceri demisia lui Charalambous. Vezi, fratele meu, pe la coaliție, pe acolo, ce faci cu țara asta!

E un om politic de acum, nu prea poți să vorbești așa! Nici nu știu dacă un om politic poate să fie patron de fotbal, dar asta e altă problemă. Eu, sincer, l-am apreciat, a făcut eforturi să țină echipa aia de la Botoșani la un anumit nivel.

Nu înțeleg ieșirile astea. Bă frate, poate are ceva personal cu omul ăsta. Du-te, frate, și spune-i în față dacă ai ceva cu el! Dar tot timpul să vorbești de altă echipă...De FCSB...mi se pare prea mult, dar e problema lui, noi doar ne dăm cu părerea. Ar trebui să facă mai mult pentru țara asta, e un om care e membru în coaliție”, a declarat Victor Becali, la GSP Live.

"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
Gigi Becali a fost sfătuit să schimbe antrenorii de la FCSB după rezultatele proaste înregistrate de echipa campioană. Gigi Becali este cel care taie și spânzură la FCSB, inclusiv la...
"Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"
"Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"
Formația FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1. FCSB a condus cu...
#Valeriu Iftime, #patron, #Superliga, #Victor Becali, #reactie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”
  2. Românii continuă să defileze la Campionatul Mondial. Rezultatele de miercuri
  3. Imagini controversate cu lidera mondială, Arina Sabalenka. Cu cine a fost surprinsă și gesturile provocatoare FOTO
  4. Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!
  5. E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
  6. Americanii au pus mâna pe tânăra vedetă a natației românești! Și-a dat acordul pentru "transfer"
  7. „Nu mergeți acolo cât timp e Messi” Scandal la Inter Miami — lucruri secrete și demisii în lanț
  8. Veste teribilă pentru fanii Barcelonei: vedeta echipei lipsește cinci luni de pe teren
  9. Pățania unei foste gimnaste în toaleta unui restaurant: ”Vorbeau din cabine diferite...”
  10. Olandezii au prezis scorul la Go Ahead - FCSB: ”Steaua este o umbră”