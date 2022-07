Tabara: Iesirile judecatorilor CC sunt anormale, sa nu arunce Romania in haos

Traian Basescu are in mod normal 99% sanse sa revina la Cotroceni, considera deputatul PDL, Valeriu Tabara.

El a precizat, la RFI Romania, ca Parlamentul nu are o baza constitutionala pentru a putea invalida o decizie a Curtii Constitutionale. De asemenea, democrat-liberalul a apreciat ca iesirile unor judecatori din ultimele zile sunt "anormale".

Valeriu Tabara a sustinut ca mini-recensamantul anuntat de autoritati "nu ar trebui sa se realizeze, pentru ca nu are nici macar o baza legala (...). Acest mini-recensamant de care se vorbeste nu este decat un tertip, acela de a amana un verdict in problema referendumului si sigur, de a bloca revenirea presedintelui legitim la Cotroceni".

In opinia lui Tabara, "in mod normal, revenirea domnului presedinte, in conformitate cu legea si cu Constitutia, la Cotroceni ar trebui sa fie in proportie de 99%, fara jocuri si fara alte obstructionari care sunt pe punctul de a se face".

"Speram sa nu se ajunga acolo, incat Parlamentul sa-si incalce atributiile. Parlamentul nu poate trece peste deciziile Curtii Constitutionale, oricare ar fi ele, chiar daca exista acea hotarare a Parlamentului. Deci la aceasta data, hotararile Curtii Constitutionale raman definitive, nu le poate influenta Parlamentul. Si nici nu ar fi normal, pentru ca noi nu avem baza constitutionala ca Parlament sa putem invalida o decizie a Curtii Constitutionale", a raspuns Tabara, intrebat ce decizie ar putea lua Parlamentul, care va decide calea de urmat dupa decizia CC.

Valeriu Tabara a criticat atitudinea unor judecatori ai CC, care au avut iesiri publice in ultima vreme.

"Sunt niste iesiri anormale! In primul rand, Curtea Constitutionala e adevarat ca prin comportamentul din ultimele zile al unora din membrii ei a dat inapoi si poate ridica anumite semne de intrebare asupra unor decizii. Dar la baza deciziei stau totusi legi si legea de desfasurare a referendumului este cea care stabileste pragul electoral, pragul de prezenta. Peste o astfel de prevedere nu se poate trece. O decizie a CC contrara sau o indecizie va arunca Romania in haos!", a afirmat deputatul PDL.

