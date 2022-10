Zgonea, dupa votul pe maidanezi: Vreau un oras european, curatat de caini

Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a declarat marti, dupa ce a trecut in Parlament legea care prevede eutansierea cainilor fara stapan, ca isi doreste ca Bucurestiul sa fie un oras european, fara caini pe strazi.

"Eu nu vrea sa mai vad in Romania o drama ca cea a lui Ionut (copilul ucis de caini - n. red.), nu imi doresc ca in Romania oamenii sa moara pentru ca sunt muscati de caini. (..)

De la 7 zile, cum era in proiectul de lege, astazi avem 21 de zile, cu tot cu cele nelucratoare, in care pot fi adoptati cainii. Aceasta adoptie se face gratuit, in functie de resursele financiare pe care fiecare comunitate le are poate sa eutanasieze cainii sau sa ii tina in padocuri. In ceea ce priveste dezbaterea pro si contra, vreau sa observati ca toti cei care doresc sa iti exprime pararea in Parlament o pot face", a spus Zgonea, intr-o conferinta de presa.

Legea care prevede eutanasierea maidanezilor, adoptata de Parlament

Social-demcoratul s-a aratat increzator ca Traian Basescu va promulga legea.

"Imi doresc ca administratia locala sa ridice standardul de viata al cetatenilor. Nu imi doresc sa am caini pe strazi, vreau sa am si eu un oras european, curatat de caini. Atunci cand opinia publica semnaleaza ca ceva nu functioneaza in societate, toti parlamentarii, indiferent de culoare, lucreaza pana la miez de noapte pentru acest proiect de lege. Cred ca domnul Basescu va promulga legea", a continuat presedintele Camerei Deputatilor.

Potrivit lui, "in acest moment avem toate instrumentele ca, intr-un an jumatate, sa nu mai avem caini pe strazi. Dupa ce va fi primulgata legea, nu mai exista scuze ale administratiei locale".

Legea care prevede eutansierea cainilor fara stapan a fost adoptata marti de Camera Deputatilor, camera decizionala.

266 de deputati au votat "pentru", 20 de deputati s-au abtinut si 23 de deputati au votat impotriva.