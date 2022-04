Zgonea: Daca nu promovam egalitatea de gen, delegatia la APCE pentru 2013 e "cam jobless"

Presedintele Camerei, Valeriu Zgonea, le-a spus, marti, membrilor Birourilor Permanente ca delegatia Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru anul 2013 este "cam jobless" daca grupurile politice parlamentare nu inteleg sa promoveze egalitatea de gen si sa nominalizeze si femei parlamentar in delegatie.

Potrivit stenogramei sedintei Birourilor Permanente reunite, postata pe www.cdep.ro, presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a solicitat, in sedinta de marti, grupurilor parlamentare sa numeasca si femei parlamentar printre cei zece membri ai delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE.

"Trebuie sa adoptam o hotarare (...) sa includem cel putin o doamna in randul membrilor titulari ai Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE. Avand in vedere ca grupurile parlamentare PSD au deja delegata o doamna - este singurul grup care are avantajul acesta - o sa rog celelalte grupuri politice parlamentare sa ia o decizie", a spus Zgonea.

El a spus ca delegatia la APCE pentru anul 2013 este "cam jobless" daca grupurile politice nu vor numi si o femei parlamentar in cadrul delegatiei.

"Daca nu tinem astazi plenul si nu avem o deschidere din partea grupurilor politice parlamentare, cele care au omis sa promoveze egalitate de gen pe listele APCE-ului, in acel moment, in luna martie, echipa noastra nu are drept de vot. Si atunci tot efortul pe care l-am facut in ultima perioada si faptul ca avem o delegatie la APCE pentru anul acesta este cam jobless, ca sa folosesc asa un cuvant. Ii trimitem degeaba anul acesta, daca nu sunt in martie", a adaugat Zgonea.

Ads

El a spus ca PSD are o femeie parlamentar care este delegata, dar PNL, PDL si PP-DD nu au.

La randul sau, liderul grupului PSD din Camera, Marian Neacsu, a prezentat o statistica referitoare la toate delegatiile la APCE.

"PSD are sase nominalizari de doamne de egalitate de gen pentru titulari si doi pentru supleanti; PNL doi titulari; PDL doi titulari. Acestea sunt singurele nominalizari pentru doamne in toate comisiile, deci aceasta este structura momentului", a spus Neacsu.

La randul sau, democrat-liberalul Cezar Preda a aratat ca, in opinia sa, in delegatie ar trebui sa fie numite nu doar o femeie parlamentar, ci doua.

Ads

"Domnule presedinte, daca-mi permiteti, in afara de faptul ca trebuie sa avem, eu cred ca nu o femeie, ci doua femei din zece, Grupul socialist in Adunarea parlamentara a Consiliului Europei are si un grup de femei socialiste si acolo aveti o norma impusa de 30 la suta femei.

Eu il inteleg pe domnul Neacsu ca a nominalizat sase femei, dar nu le-a nominalizat unde trebuie. Aici trebuie sa nominalizati. Aveti la APCE obligatoriu un grup de femei 30 la suta sa nominalizati, desi va spun, domnule presedinte, pentru ca ati amintit de obligatiile puterii, ca data trecuta noi am avut doua titulare. Deci, ca sa facem in asa fel ca delegatia noastra sa fie. Si acum PSD-ul are patru locuri, PNL-ul are trei, noi avem numai un singur loc", a mai spus Cezar Preda.

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi, o anexa la hotararea privind componenta nominala a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, prin care Alina Gorghiu il inlocuieste de Dan-Radu Rusanu.

Ads

Hotararea adoptata anterior de catre Parlamentul Romaniei stabilea, in privinta componentei nominale, ca toti cei zece membri ai delegatiei Romaniei erau parlamentari barbati.

In urma unei solicitari exprese ca din cadrul delegatiei sa faca parte si parlamentari femei, plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, o anexa la hotararea initiala, prin care a operat aceasta modificare, in interiorul propunerilor avansate de catre grupul parlamentar PNL.

"Multumesc grupului parlamentar PNL pentru intelegere. Hotararea se modifica, iar doamna deputat Alina Gorghiu devine membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea parlamentara a Consiliului Europei in locul domnului deputat Dan Radu Rusanu, care devine membru supleant in locul domnului deputat Daniel Budurescu", a anuntat presedintele Camerei, Valeriu Zgonea, in urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare.

Ads