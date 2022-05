VIP-uri „milostivite” cu achitări și cu pedepse derizorii la Curtea de Apel București

Un fost șef al Camerei Deputaților, fostul patron al FC Dinamo, un alt „greu” din fotbal și un fost primar corupt au scăpat ca prin urechile acului de acuzații sau au reușit să-și amelioreze considerabil situația juridică la Curtea de Apel București, unde magistrații sunt din ce în ce mai îngăduitori cu „gulerele albe”.

Iată cum au scăpat ieftin Valeriu Zgonea, Ionuț Negoiță, Mitică Dragomir, Adrian Mladin și alți inculpați în dosare a căror miză nu era neapărat condamnarea, ci acoperirea prejudiciilor cu multe zerouri.

Pe data de 11 februarie 2022, Curtea de Apel București l-a achitat pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, pentru acuzațiile de trafic de influență aduse de DNA în dosarul în care procurorii susțineau că acesta ar fi primit foloase necuvenite în schimbul numirii într-o funcție a fiicei unui consilier județean din Buzău, denunțător în cauză.

Zgonea fusese condamnat pe 3 februarie 2020, de Tribunalul București o pedeapsă de 3 ani închisoare cu executare.

Ads

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în perioada iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi era vicepreşedinte al PSD, Zgonea a acceptat promisiunea făcută de Dumitru Dobrică, consilier judeţean în Buzău, privind primirea de foloase necuvenite în schimbul numirii fiicei acestuia într-o importantă funcţie publică.

Fiica denunțătorului se numește Ionela Viorela Dobrică și voia pe atunci, la vârsta de 24 de ani, șefia Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (CNMSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor, lucru pe care l-a și obținut. Până în 2020, Ionela Viorela Dobrică a fost deputat în Parlamentul României, din partea PSD.

Ionuț Negoiță, scos „basma curată” pentru insolvența Dinamo

Ionuț Negoiță, fostul patron al FC Dinamo și frate al edilului Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost achitat pe fond, la Curtea de Apel București, pentru acuzația de complicitate la bancrută frauduloasă, legată de insolvența clubului de fotbal. Alături de Negoiță, aceeași soluție de achitare a fost primită și de ceilalți inculpați din dosar, respectiv avocatul Valentin Cristian Gheorghiţă, acuzat de bancrută frauduloasă, administratorul judiciar Cătălin Andrei Dascăl şi Elena Cosma, pentru complicitate la bancrută frauduloasă.

Ads

Parchetul CAB l-a trimis în judecată pe Ionuț Negoiță sub acuzația că votat pentru aprobarea planului de reorganizare a societăţii în scopul de a frauda bugetul de stat.

„Pentru aprobarea şi implementarea frauduloasă a planului de reorganizare, întocmit în fals, inculpatul G.C.V. (n.r. – Gheorghiță Cristian Valentin) a beneficiat de sprijinul inculpaţilor: N. I. (n.r. – Negoiță Ionuț) care, la data de 17.11.2014, în scopul de a frauda bugetul de stat, respectiv pentru a reduce în mod fraudulos creanţele bugetare, a votat atât direct, cât şi indirect (prin intermediul societăţilor pe care le controla: C. B. S. SRL, C. C. R. SRL, D. S. I.SRL, I. R. SRL, R. H.C. SRL şi R. H.M. SRL) pentru aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special, avocat G.C.V., cunoscând că în acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabilă netă de 16,863,011.58 lei şi o valoare reală de 5,179,032.74 lei”, arătau procurorii PCAB.

Ads

Dosarul mitei lui Mitică Dragomir se rejudecă de la zero

Un alt „greu” din fotbal s-a ales cu desființarea deciziei de la fond și cu soluția de rejudecare de la zero. Curtea de Apel București a dispus anularea sentinței penale de 3 ani de închisoare pronunțată de Tribunalul București pe numele lui Mitică Dragomir cu privire la mita primită de la RDS&RCS pentru difuzarea unor meciuri de fotbal.

Magistrații au constatat abia în noiembrie 2021 că fiul lui Mitică Dragomir, Bogdan Dragomir, este avocat, iar pe purtătorii de robă îi judecă doar curțile de apel, nu tribunalele. Așa că fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a „fentat” pe magistrați să-l judece din „repriza I”, iar acum procesul se află din nou în faza de cameră preliminară. Mitică Dragomir poate juca acum la prescripție, deoarece faptele sunt din 2009, iar vreo 3 ani au fost pierduți pe fond.

Ads

În 15 ianuarie 2019, Tribunalul București l-a condamnat pe Mitică Dragomir la 4 ani de închisoare cu executare. Aceeași pedeapsă a primit-o și fostul administrator al RCS&RDS, Ioan Bendei. Procurorii DNA îl acuză pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) că în 2009 a cerut 3,5 milioane de euro mită, din care a primit 3,1 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunţi pe care-l deţinea prin intermediul unei firme. În schimb, el ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCS/RDS.

Adrian Mladin, „iertat” pentru o mită de 1 milion de euro

Tot Curtea de Apel București a dispus, pe 25 mai 2021, achitarea fostului primar din comuna Jilava, Adrian Mladin, după ce instanța de fond l-a condamnat la 8 ani închisoare. DNA l-a acuzat pe fostul edil că a primit peste 1 milion de euro mită de la un om de afaceri pentru a-i da contracte din bani publici.

Ads

În martie 2019, Tribunalul București îl condamnase pe Adrian Mladin la 8 ani închisoare pentru luare de mită, spălare de bani și fals în declarații, însă, la judecarea apelului, CAB a desființat decizia primei instanțe și l-a achitat definitiv pe fostul primar pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Mladin a ieșit din pușcărie în 2018, după ce a ispășit o pedeapsă de 5 ani și 10 luni pentru retrocedarea ilegală a unor terenuri, dar mai are dosare pe rol: a fost condamnat la 6 ani de detenție în primă instanță, într-un nou dosar penal, pentru luare de mită.

Inspector achitat după ce a luat 8 ani pe pușcărie în primă instanță

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis să îl achite pe un inspector de la Ministerul Agriculturii, Direcția Antifraudă, acuzat de luare de mită. Este vorba de Florin Viorel Brezeanu, care fusese condamnat pe fond la o pedeapsă de 8 ani de pușcărie. Pe 1 aprilie 2022, Curtea de Apel București a decis să îl achite pe Brezeanu, pentru patru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicității, și alte două infracțiuni de luare de mită.

„Ajutorul dat de inculpatul Brezeanu Florin celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe și Macovei Florin a constat în: furnizarea de informații în legătură cu stadiul cererilor formulate de cei doi, „consultanță” cu privire la neregulile existente în cadrul proiectelor celor doi și cu privire la modul în care aceste nereguli puteau fi acoperite. În schimbul acestui ajutor, Dudu Gheorghe și Macovei Florin i-au asigurat cazare în cadrul deplasărilor lui Brezeanu Florin în zona Brașovului, i-au dat produse alimentare și sume de bani”, se arată în comunicatul DNA.

Dosarul Operei Naționale București s-a încheiat în „aplauzele” inculpaților

Trei foști directori de la Opera Națională București au scăpat de pușcărie la Curtea de Apel București, după ce, inițial, fuseseră condamnați cu executare:

Cătălin Alexandru Ionescu , fost director general al ONB, a primit 4 ani de închisoare cu suspendare (pedeapsa la fond: 4 ani și 4 luni cu executare).

, fost director general al ONB, a primit 4 ani de închisoare cu suspendare (pedeapsa la fond: 4 ani și 4 luni cu executare). Teodor Visalom , fost director tehnic, a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare (pe fond: 4 ani cu executare).

, fost director tehnic, a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare (pe fond: 4 ani cu executare). Iustina Cornel, fost director economic, a primit o pedeapsă de 4 ani închisoare cu suspendare (pe fond: 5 ani și 4 luni cu executare).

Procurorii DNA au reținut în rechizitoriu că, în 2006, cei trei, persoane cu funcții de conducere la ONB, nu au supus achizițiile aprobării Consiliului Administrativ, nu au analizat oportunitatea, respectiv nu au determinat valoarea estimată pentru fiecare achiziție și nu au dispus constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor, împrejurări care au condus la inexistența unor selecții de oferte reale în condiții de concurență, prețurile fiind stabilite și supraevaluate de beneficiarii contractelor.

„În această modalitate a fost cauzat Operei Naționale București un prejudiciu în sumă de 3.344.438,44 lei, concomitent cu obținerea unui avantaj patrimonial pentru ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți comerciale”, arătau procurorii DNA.

Ads