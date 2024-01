Man și Mihăilă, show pentru Parma! Românii au adus victoria echipei pe terenul Sampdoriei VIDEO

Dennis Man și Vali Mihăilă au adus victoria Parmei pe terenul Sampdoriei.

Cei doi români au fost decisivi pentru Parma, care a câștigat cu 3-0 în deplasare cu Sampdoria. Man a deschis scorul din penalty în minutul 9, apoi a pasat decisiv pentru Mihailă, care a dublat avantajul Parmei în minutul 44. Oaspeții au făcut 3-0 în minutul 69 prin Estevez.

Pentru Man, este al nouălea gol stagional.

Parma e lider detașat în Serie B, cu 45 de puncte, 7 peste Venezia.

Enfin alignés ensemble, c'est rare, nos 2 Roumains combinent et permettent à Parme de rouler sur la Serie B! Man avait déjà ouvert le score sur penalty, son 9e but ⚽️⚡ #SampdoriaParma

These two: DIFFERENT. GRAVY.

