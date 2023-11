”M-au făcut interlop, cămătar și criminal” Ce a pățit un fotbalist din Superliga României

Căpitanul Petrolului, Valentin Țicu (23 de ani) a primit o sancțiune extrem de dură după accidentarea provocată lui Dragoș Iancu (21 de ani) la meciul cu Hermannstadt, scor 0-0.

El a fost suspendat 16 etape, deși nu a fost o accidentare intenționată, și a avut parte de un tratament cum nu și-ar fi închipuit.

”Știu cum e să fii accidentat. E greu și să fii în partea cealaltă, în care am fost eu acum, cu oameni pe la emisiuni sportive care au aruncat cu cuvinte. «Criminal», «să nu mai joace fotbal pe viață», «interlop», «cămătar» - trebuie să se gândească toată lumea...

Da, am auzit aceste expresii la adresa mea. S-au spus minciuni vizavi de mine, că m-am dus la Dragoș și i-am spus că-i dau un sprijin financiar dacă-i dau o hârtie... Exclus așa ceva! Exclus să vorbim despre hârtie.

Am și eu familie, părinții citesc presa, ascultă, e frustrant să faci totul pentru copilul tău... Eu am jucat pe teren, am atacat mingea, de acolo să ajung să fiu făcut «criminal», «interlop». Psihic, a fost o perioadă grea", a declarat Dragoș Iancu pentru gsp.ro.

