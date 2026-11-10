Valoarea unui voucher de vacanță ar putea crește la cel puțin 1.000 de lei. Ce beneficii vor avea firmele care dau angajaților asemenea tichete

Autor: Mihai Diac
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 22:06
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Valoarea unui voucher de vacanță ar putea crește la cel puțin 1.000 de lei. Ce beneficii vor avea firmele care dau angajaților asemenea tichete
Ministrul Daniel Zamfir - FOTO Hepta

Valoarea voucherelor de vacanță care sunt oferite bugetarilor ar putea fi majorată la cel puțin 1.000 de lei, a declarat ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Pe de altă parte, firmele private care le oferă angajaților asemenea tichete vor beneficia de facilități fiscale, a precizat ministrul.

„Pe de o parte, aș vrea să creștem suma, categoric, pentru bugetari. [...] Vreau s-o fac cel puțin 1.000, în funcție de posibilitățile bugetare, dar vă spun, cel puțin 1.000, fără dar și poate”, a declarat Daniel Zamfir la Adevărul.

În paralel, pentru mediul privat, ministrul Economiei susține o modificare a Codului fiscal care ar putea face mai atractivă acordarea voucherelor de vacanță de către angajatori.

În prezent, firmele pot deja să acorde astfel de beneficii salariaților. Dar inițiativa legislativă prezentată de Daniel Zamfir urmărește introducerea unei facilități prin care cheltuielile cu voucherele să poată fi scăzute din impozitul pe profit datorat de firmă.

„Să dăm posibilitatea ca, din acea sumă, să se deducă și voucherele de vacanță, adică, până la urmă, compania să decidă cât din cota aceea de 20% poate acorda salariaților sub formă de vouchere de vacanță”, a explicat ministrul Economiei.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 4 noiembrie 2026 și vizează completarea articolului 25 din Codul fiscal. Conform proiectului, cheltuielile efectuate de companii pentru acordarea voucherelor de vacanță salariaților ar putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor și actelor de mecenat. Acesta reprezintă valoarea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

Proiectul prevede și că voucherele vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea serviciilor turistice pe teritoriul României. Valoarea nominală a unui voucher nu ar putea depăși 1.600 de lei.

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