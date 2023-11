Pilot de Formula 1, criticat pentru un calendar sexy: ”De ce ai făcut asta? De ce vrei să-ţi arăţi..." FOTO

Finlandezul Valtteri Bottas a publicat un calendar cu fotografii nud cu el pentru a ajuta campania Movember împotriva cancerului de prostată. El a strâns aproape 150.000 de dolari, relatează L'Equipe.

Bottas (34 de ani), pilot la Alfa Romeo în acest sezon şi câştigător a zece GP-uri de F1, a anunţat joi că vânzările calendarului său sexy au generat aproximativ 150.000 de dolari. Banii vor fi donaţi campaniei Movember pentru combaterea cancerului de prostată.

Calendarul în cauză conţine fotografii cu Bottas dezbrăcat (dar fotografiat doar din spate). Ideea a pornit de la o fotografie făcută de iubita pilotului finlandez. În fotografie, Bottas era întins gol într-un pârâu. Fotografia a avut un mare succes pe reţelele de socializare şi a fost apoi vândută în scop caritabil.

"Am primit întrebări de genul: "De ce ai făcut asta? De ce vrei să-ţi arăţi c..." a declarat Bottas pentru speedcafe.com. "Dar când am explicat aspectul caritabil, oamenii au înţeles, iar noi ne-am distrat foarte mult, după cum vă puteţi imagina, făcând aceste fotografii".