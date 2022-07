Copiii, mai afectați de COVID în valul 6? Medic: ”E o situație relativă”

Numărul cazurilor noi de coronavirus crește pe zi ce trece de câteva săptămâni, iar copiii nu fac excepție de la infectare. Joi, 21 iulie, din totalul de 2.432 de pacienți internați în spitale, 385 sunt minori, adică un procent de circa 16%.

Dacă în urmă cu peste doi ani, la apariția primelor cazuri de coronavirus, copiii păreau să nu fie afectați mai deloc, acest aspect s-a schimbat pe parcursul următoarelor valuri. Simptomele au fost de asemenea discutate și comparate de-a lungul timpului.

De exemplu, Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, a declarat în urmă cu câteva zile că părinții ar trebui să urmărească în special febra persistentă, care ar fi un simptom specific al infecției cu SARS-CoV-2 în valul șase, în cazul copiilor.

”În principal, la copii apare sindromul febril și mai puțin probleme respiratorii. Important este ca părinții să urmărească febra care nu se remite și dacă această persistă, trebuie să vină la evaluare la unitatea noastră și să fie internați alături de copil”, a declarat medicul în 18 iulie, potrivit Tion.ro.

Testarea, o problemă continuă în România

Medicul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovația în Medicină, a explicat pentru Ziare.com că rata testării este scăzută în continuare în România, iar tabloul este incomplet deoarece lipsesc date.

”Cel puțin în România, e devreme să tragem o concluzie. În primul rând pentru că avem o rată scăzută a testării, deci dacă am testa mai mult, probabil că am identifica mai multe cazuri la persoane adulte și atunci proporțiile s-ar schimba.

Acum, sigur că suntem într-o fază de urcare a valului, așa pare, o urcare pe care mi-e greu să o calific în vreun fel pentru că atunci când ai 18% rată de pozitivare a testelor, asta îți arată că, de fapt, vezi doar o parte a situației prin numărul de cazuri.

Tocmai din cauza acestor date incomplete, în România e destul de complicat de spus unde se află în acest moment valul. Pare că este a șaptea săptămână de creștere, deci ar mai fi încă pe atât.

Cred că prin creșterea numărului de teste s-ar schimba și proporția între adulți și copii. Sigur, trebuie să ținem cont de opiniile exprimate de medicii din spitalele de pediatrie, care pot să compare atât numărul de cazuri de acum cu numărul de cazuri din valurile anterioare, la fel simptomatologia, și pot să aibă aceste puncte de vedere”, explică Marius Geantă.

De asemenea, medicul spune că nu par să existe diferențe mari din punct de vedere al simptomelor între variantele BA5 și B1, BA2. Totuși, punctează că este important ca oamenii să fie atenți la semnele ce pot indica o infecție virală, iar febra este unul dintre ele.

Copiii ajung mai des la medic decât adulții

Marius Geantă susține că în privința ideii că cei mici ar fi mai afectați în valul șase, lucrurile sunt relative și lasă loc de interpretări.

”Aș interpreta și chestiunea cu copiii. Adică mie mi se pare că e o situație relativă. O persoană care are febră, sau care tușește, are semne sugestive, poate pentru covid, are varianta să nu se testeze, să aștepte să treacă, să se vindece, iar dacă nu apar complicații nimeni nu o să știe vreodată. Sau se poate testa acasă și poate lua măsuri fără să anunțe autoritățile, deci fără să fie luat în evidență.

Pe când în situația unui copil, conduita este mult mai precaută din partea părinților și atunci și adresarea către medicul de familie, în ambulatoriu sau la spital, cred că proporțional e mult mai bună în privința copiilor cu simptome versus adulți cu simptome”, explică medicul.

20 de milioane de decese prevenite la nivel mondial prin vaccinare

Marius Geantă susține că îngrijorările ar trebui să se îndrepte și către o categorie mai vulnerabilă decât copiii, și anume cea a vârstnicilor nevaccinați, cu comorbidități.

”Ar trebui să fim mai îngrijorați de persoanele în vârstă care nu sunt vaccinate cu trei doze și care, având și comorbidități, sunt la un risc mai ridicat decât copiii.

E recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, și anume: dacă nu te-ai vaccinat deloc, e momentul să te vaccinezi. Dacă te-ai vaccinat cu două doze, e momentul să o faci pe a treia, evident dacă au trecut patru luni de la a doua doză. Și dacă ești vaccinat cu trei doze și ai peste 60 de ani și factori de risc, atunci este indicată și a patra doză, dar trebuie să treacă 3 luni de la a treia doză.

Acum noi avem date consistente care arată beneficiile vaccinării indiferent de valuri. Sunt 20 de milioane de decese prevenite ca urmare a vaccinării la nivel mondial”, concluzionează medicul.

