Teribilism dus la extreme în SUA. Zeci de persoane s-au aventurat pe plaja în timpul unei furtuni puternice. Oamenii au fost luați pe sus de valuri

Cel puțin opt persoane au ajuns la spital după ce valuri uriașe au năvălit pe coasta californiană, agitate de o furtună puternică în Oceanul Pacific.

Localnicii au fost șocați să vadă valuri atât de mari. Unii au mers pe țărm să le admire, dar au ajuns să fugă înspăimântați din calea lor, potrivit digi24.ro.

Apa a invadat plajele și a ajuns chiar și în orașe, în case și în curți.

Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe comunități de coastă din nordul și centrul Californiei.

Mai multe persoane au ignorat însă ordinele de evacuare și s-au dus pe plajă pentru a urmări spectacolul valurilor, scrie sursa citată.

