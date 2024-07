Fotografia cu Vama Veche din anii ‘80 care a stârnit nostalgie. “Ce minune era.…” / “Păcat, mare păcat de ce este acum”

O imagine postată pe grupul de Facebook “Vama Veche” a stârnit o mulțime de comentarii, unele apreciative, altele critice. Este vorba despre o fotografie din stațiunea aflată în sudul litoralului și despre care autorul postării susține că ar fi făcută în anii ‘80.

“Vama Veche din anii '80. Strada principală”, scrie Benny Jugaru în descrierea imaginii. În poza se poate observa un drum de pământ, iar pe fundal, marea. La jumătatea drumului, pe partea stângă, se vede un chioșc în dreptul căruia sunt mai multe persoane și o Dacia 1300 cu una dintre portiere și cu portbagajul deschise.

“S-a stricat vama”, s-a grăbit cineva să comenteze imediat ce fotografia a fost publicată pe grupul de Facebook. “A fost odată.... Am rămas cu amintirile!”, a replicat cineva.

“În "87 am ajuns în Vamă prima dată și da, așa era”, a ținut să confirme cineva autenticitatea postării. Informația e rapid confirmată și de alți vamaioți: “Într-adevăr, aveți dreptate! Nu am fost în anii ăia, dar imediat după '90, '91, mai exact am ajuns prima oară! Și am continuat an de an, cu o singură excepție, până în 2021!!!!! Am stat la cort până în anul 2016! Apoi la o pensiune unde ne primea cu cățelul! Păcat, mare păcat de ce este acum în Vamă! Dar înțeleg numai cei ca dumneavoastră și ca mine, îmi place să cred, care au fost de la începuturile ei!!”

O altă persoană încearcă să găsească o explicație pentru motivul care a dus la deteriorarea aspectului Vămii Vechi. “Probabil și mediatizarea excesivă, dar și dorința autorităților de-a o transforma în stațiune-balamuc. Nu mai zic de libertatea înțeleasă greșit... Noi venim în fiecare an, tot cu câinii, dar ne cazăm în 2 Mai și facem plajă pe unde putem, pot spune că o zi în Vamă e suficientă pentru gustul amar cu care ne îndepărtăm de fiecare dată.”

Și alții au amintiri de acum aproape 50 de ani despre Vamă. “Eu am fost acolo în 1977. Era mai ieftin.”

“Când am fost eu prima dată în Vamă, în 1997, erau terase mici construite din piatră de mare, acoperite cu stuf și multe scoici și melci de mare atârnate de grinzi în bătaia vântului. Îmi plăceau tare mult”, a scris o femeie.

“Ce minune era…”, își amintește cu nostalgie o altă doamnă.

O adevărată controversă s-a pornit în jurul datării fotografiei. Multe persoane au susținut că nu ar fi din anii ‘80, ci un deceniu mai târziu.

“Imaginea este de la jumătatea anilor '90, nu din anii '80. Acel chioșc din stânga imaginii a apărut la începutul anilor '90, nu exista înainte de 1989. În 1995 când am ajuns pentru prima dată în Vamă, acel chioșc exista, de vreo 2-3 ani, ceva de genul acesta și mai era o bodegă în față, lângă plajă și... cam atât”, își amintește cineva.

Altă persoană spune foarte sigură pe ea: “Fotografia e din '94!!”

Între zecile de comentarii nostalgice și care deplâng starea Vămii Vechi din prezent, apare și un mesaj în care cineva ține să laude prezentul. “Mult mai frumos în prezent! Odată cu trecerea anilor orice loc evoluează și este perfect normal, important este ca spiritul Vămii să rămână unul foarte bun și lumea să fie cât mai educată”.

