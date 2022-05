Unul dintre locurile emblematice pentru petrecerile de 1 mai este Vama Veche, zona în care mulți turiști se adună în fiecare an pentru a da startul unui nou sezon.

Și anul acesta satul a fost plin de turiști, iar șirul petrecerilor s-a încheiat cu un număr record de obiecte pierdute.

Pe unul dintre grupurile dedicate zonei au fost postate foarte multe anunțuri în care turiștii au anunțat că au pierdut sau au găsit diverse obiecte. Unii nu și-au mai găsit cheile sau portofelele, alții și-au rătăcit câinii care i-au însoțit.

Anunțuri cu obiecte pierdute

"Pierdut portofel cu acte. Plajă Amphora. Dacă se poate puțin ajutor!"

"Pierdut șapcă neagră la Monotov!"

"Salut! Pierdut Lg G7 Thinq, ofer recompensă."

"Îți doresc mult succes. Am pierdut 4 telefoane în Vama. Și era era cu Nokia, nu Iphone."

"Am pierdut cheie albastră de mașină, marca ford. Dacă a găsit-o cineva va rog să sunați"

"Unde e parcată mașina? Să văd de se potrivește cheia", i-a răspuns cineva.

"Și acum ce faci, te întorci cu trenul gen?"

"Bună, aseară am fost în Vamă, ca și consecință mi-am pierdut portofelul (undeva între ora 1-4). Nu mă interesează dacă vrei să păstrezi banii sau portofelul. Vreau doar actele. Recompesa:100$"

"Salut. Un prieten și-a pierdut un telefon Samsung s10 plus în dimineața această pe plajă de la Stuf. Oferim recompensă."

"Câine pierdut în Vama Veche, în zona La Canapele Rock. Rămâne în zona asta - își caută stăpânul de o oră, nu știu alte info că e speriat și nu stă."

"Câine pierdut, se află în zona Expirat. Tremură și îi este frig. Dacă îl recunoaște cineva, va rog să veniți aici."

"Pierdut geacă neagră Geox cu o pereche de chei în ea. Va rog frumos, nu am cu ce să întru în casă!"

"Bună ziua, am pierdut o cheie de Audi! Dacă mă puteți ajută va mulțumesc frumos!"

"La poliție în Mangalia e o cheie de audi. Am fost să o caut pe a mea că și eu am pierdut-o și mi s-a spus că au doar o cheie de audi. Încearcă acolo."

"Cine a găsit o cheie Hyundai este rugat să o lase la un echipaj de poliție sau la stuff vama veche."

"Mi-am pierdut capul în Vama".

"Pierdut aseară în vama o sticlă de gin, cine a găsit-o să mă caute să îi dau și apă tonică."

Obiecte găsite

"Salut, am găsit cheia asta la Canapele."

"Am găsit cheile acestea pe plajă, în zona Bolo."

"Pentru băiatul care își caută cheile pe lângă foc. Le-am găsit!"

"Am găsit acest card de transport aici. Posesorul îl găseşte tot acolo."

Câteva concluzii

Cei care nu au pierdut obiecte au tras câteva concluzii la finalul week-end-ului petrecut în Vamă.

"A ajuns o virtute să nu pierzi nimic în zilele astea tulburi, în Vama!"

"În curând Vama veche se va renumi Triunghiul bermudelor."

"Dacă bei, o să îți pierzi telefonul și cheile! Sfat: bea într-un loc, o să fie mai simplu."

În urma petrecerilor, gunoaie

Pe același grup se ridică și problema gunoaielor pe care turiștii le lasă în urma lor.

"Ați fost în Vamă. Ați plecat din Vama.ați lăsat gunoi pe nisip?"

"Duminică dimineață, Vama arăta că după invazie!"

"Nu am lăsat, dar aseară pe la ora 2 deja erau full toate coșurile de gunoi, am pus lângă coș, ar trebui puse mai multe și pe plajă."

"Dacă eram primar puneam 200 de pubele, dar e primar un gunoi care doar își trage ponoasele și stațiunea care ii pune pâinea pe masă suferă. Probabil dacă ar pune atâtea pubele ar cheltui un milion de euro."

"Nu e vorba de plajă, e vorba că pe principală și pietonală nu ai un coș de gunoi să arunci. Dacă ar fi din 5 în 5 metri coșuri de volum mare nu ar mai aruncă pe jos decât cei arhi nesimțiți."

"Să fi văzut azi dimineață cum era, groapă de gunoi."

"La Vama Veche este plin de fum"

Într-o altă notă, unele postări ating subiectul sensibil al consumului de droguri la petrecerile din Vama veche.

"1 Mai. Bucureștiul este plin de fum de la grătarele de mici și ceafă. Și la Vama Veche este plin de fum, dar nu de la grătare. Pentru cine nu înțelege, este de la droguri!

Vama veche are fum de droguri, de la drogații care au venit să fumeze drogul marijuana în Vama."

"Bună seara, am și eu o întrebare. Nepotul meu face majoratul la Vama veche săptămâna viitoare și am auzit când vorbea la telefon cu un prieten că nu găsește iarbă în Vamă. Îl văd că e supărat din cauza asta și vreau să ma ajutați voi dacă puteți să îi recomandați o cazare care are curte cu iarbă sau gazon ca să își serbeze majoratul cu prietenii lui așa cum își dorește sau măcar un loc unde să se bucure de iarbă verde, mulțumesc."

