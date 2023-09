O vameșă dintr-un aeroport a fost nevoită să înghită 300 de dolari. Care e motivul VIDEO

O vameșă filipineză de la aeroportul din Manila a fost filmată înghițând trei bancnote de 100 de dolari, bani pe care i-ar fi furat de la un pasager, la un control al bagajelor.

Oficiul local pentru Securitatea Transporturilor investighează incidentul pe baza filmărilor unei camere cu circuit închis, apărute ulterior în spațiul online.

Din imagini se vede cum femeia înghite respectivele bancnote, după care bea apă dintr-o sticlă.

Vameșa a negat că a furat banii și a susținut că mânca, de fapt, ciocolată.

