În ciuda opoziției lui Grindeanu, premierul Bolojan a numit un nou președinte și un nou vicepreședinte la Vamă

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 17:03
370 citiri
În ciuda opoziției lui Grindeanu, premierul Bolojan a numit un nou președinte și un nou vicepreședinte la Vamă
Ilie Bolojan, premierul României - FOTO gov.ro

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Alexandru Bogdan Bălan în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române, deși liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunțase că nu este de acord cu schimbarea șefului Vămii.

Bălan îl înlocuiește în funcția de președinte al Autorității Vamale pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție de premierul Bolojan. Decizia premierului referitoare la schimbarea șefului Vămii a fost publicată, în ziua de joi, 18 septembrie 2025, în Monitorul Oficial. Întrucât funcția de președinte al Vămii este de secretar de stat, atribuția numirii sau eliberării din funcție îi revine premierului. Cu toate acestea, cu o zi înainte, miercuri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declara nemulțumit de intenția premierului de a-l schimba pe șeful Vămii, pe motiv că această decizie nu a fost discutată în prealabil în coaliția de guvernare.

Pe de altă parte, tot în ziua de joi, 18 septembrie, premierul Bolojan a numit și un nou vicepreședinte al Autorității Vamale Române, acesta fiind Mihai Savin.

Savin îl înlocuiește în funcția de vicepreședinte pe Alexandru Ioan Dudu.

Autoritatea Vamală Română este o instituție aflată în subordinea Ministerului de Finanțe. Conform documentelor publicate în Monitorul Oficial, ambele decizii, referitoare la președintele și la vicepreședintele Vămilor, au fost luate de șeful Guvernului la propunerea Ministerului de Finanțe. Pe site-ul Autorității Vamale, în după-amiaza de 18 septembrie, încă figurau Marcel Mutescu în funcția de președinte și Alexandru Ioan Dudu în funcția de vicepreședinte.

Marcel Mutescu și Alexandru Dudu dețineau funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte, din ianuarie 2024.

PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
PSD ia în calcul ideea de a introduce în Parlament și apoi de a căuta o majoritate parlamentară care să voteze menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază. O asemenea...
Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul
Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul
La 80 de zile de la preluarea guvernării, coaliția PSD-PNL pare să fie mai degrabă un teren al tensiunilor decât al proiectelor comune. Disensiunile interne, amenințările cu demisia și...
#vama, #autoritatea vamala, #ilie bolojan, #Sorin Grindeanu, #secretari de stat, #Ministerul de Finante , #vama
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Radu Naum nu i-a venit sa creada ce aude: "Nu sunteti in contact cu realitatea". Iftime: "Suntem in urma cu 500 de ani"
Digi24.ro
Emmanuel si Brigitte Macron vor prezenta "dovezi stiintifice" ca sotia presedintelui Frantei este femeie
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruseşti au fost arestate. Ce au descoperit poliţiştii britanici
  2. Statele Unite au început revocarea vizelor celor care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk. Rubio: „Pregătiți-vă să fiți deportați!” VIDEO
  3. În ciuda opoziției lui Grindeanu, premierul Bolojan a numit un nou președinte și un nou vicepreședinte la Vamă
  4. Anunțul Kremlinului despre demisia bizară din „anturajul” lui Vladimir Putin. Dmitri Kozak a fost autorul infamului plan de federalizare al Republicii Moldova
  5. Martor la accidentul lui Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu putea fi evitat, ea s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției”
  6. Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Omul bisericii este acuzat că a agresat sexual o enoriașă în timpul spovedaniei
  7. O șoferiță beată a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. Tânăra avea și permisul suspendat
  8. Putin, acuzat că ar fi avut o relație cu o adolescentă ce a apărut într-un calendar erotic
  9. Tânăr reținut după ce a furat 4.000 de euro de la un vânzător din Gorj. Cum a reușit să-i fure datele cardului bancar
  10. România se împrumută cu 500 de milioane de euro pentru cea mai importantă legătură rutieră dintre Ardeal și Muntenia. Un alt împrumut similar va fi făcut anul viitor