În ciuda opoziției lui Grindeanu, premierul Bolojan a numit un nou președinte și un nou vicepreședinte la Vamă

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Alexandru Bogdan Bălan în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române, deși liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunțase că nu este de acord cu schimbarea șefului Vămii.

Bălan îl înlocuiește în funcția de președinte al Autorității Vamale pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție de premierul Bolojan. Decizia premierului referitoare la schimbarea șefului Vămii a fost publicată, în ziua de joi, 18 septembrie 2025, în Monitorul Oficial. Întrucât funcția de președinte al Vămii este de secretar de stat, atribuția numirii sau eliberării din funcție îi revine premierului. Cu toate acestea, cu o zi înainte, miercuri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declara nemulțumit de intenția premierului de a-l schimba pe șeful Vămii, pe motiv că această decizie nu a fost discutată în prealabil în coaliția de guvernare.

Pe de altă parte, tot în ziua de joi, 18 septembrie, premierul Bolojan a numit și un nou vicepreședinte al Autorității Vamale Române, acesta fiind Mihai Savin.

Savin îl înlocuiește în funcția de vicepreședinte pe Alexandru Ioan Dudu.

Autoritatea Vamală Română este o instituție aflată în subordinea Ministerului de Finanțe. Conform documentelor publicate în Monitorul Oficial, ambele decizii, referitoare la președintele și la vicepreședintele Vămilor, au fost luate de șeful Guvernului la propunerea Ministerului de Finanțe. Pe site-ul Autorității Vamale, în după-amiaza de 18 septembrie, încă figurau Marcel Mutescu în funcția de președinte și Alexandru Ioan Dudu în funcția de vicepreședinte.

Marcel Mutescu și Alexandru Dudu dețineau funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte, din ianuarie 2024.

Ads