Comisia Europeană ar putea da liber la vânătoarea de lupi cenușii, după 45 de ani în care această specie a fost strict protejată.

Propunerea Comisiei Europene este de a muta lupii cenușii din categoria speciilor „strict protejate” în categoria speciilor „protejate” vine pe fondul numărului mare de lupi cenușii din UE. Numărul acestora s-a dublat de la 11.000 în 2012 la 20.000 în prezent și provoacă daune mari crescătorilor de animale, relatează BBC News.

Dar activiștii pentru fauna sălbatică spun că metodele de protecție îmbunătățite, inclusiv câini ciobănești dresați, ar fi o soluție mai bună decât eliminarea măsurilor de protecție. Lupii au un rol în scăderea numărului de căprioare și mistreți, care dăunează copacilor și culturilor. De asemenea, lupii previn răspândirea bolilor mâncând animale bolnave.

„Pesta porcină africană se extinde în toată Europa, iar lupul este un doctor bun pentru a opri răspândirea bolii”, i-a spus Michal Haring, un biolog din Slovacia, reporterului BBC.

Un raport al UE din 2023 arată că circa 50.000 de oi și capre din 68 de milioane sunt ucise anual de lupi, un număr mic, spun experții.

„Dacă avem pretenția ca țări precum India sau Indonezia să-și protejeze tigrii, iar țările africane leii și elefanții, atunci noi, europenii, ar trebui să fim în stare să tolerăm câțiva lupi”, a spus pentru BBC Laurent Schley, directorul în Administrația Pădurilor din Luxemburg.

Aproximativ 40% din populația de lupi cenușii, în România.

În România, trăiesc aproximativ 3.800 de exemplare de lup cenușiu, respectiv 40% din populația acestora în UE.

Ciobanii pentru care lupii sunt o realitate zilnică. József Rácz are 500 de oi în Sânmartin. În fiecare an, cinci sau șase sunt ucise fie de lupi, fie de urși. De aceea are 17 câini, scrie BBC. József spune că lupii sunt periculoși pentru că „sunt animale deștepte”. El este în favoarea unor măsuri legale mai dure pentru a elimina prădătorii.

Urșii se apropie prin pădure, călcând pe crengi și alertându-și câinii, spune József: dacă pătrund în incinta de răchită în care sta noaptea turma lui, vor apuca doar un animal. Dacă o haită de lupi intră, totuși, poate ucide zeci de oi deodată.

Anul trecut, câinele preferat al lui József, Moody, a fost ucis de lupi, în plină zi, în timp ce se mutau de la o pășune la alta. Acesta spune că este nevoie de foarte mult timp pentru a dresa un câine bun,

„Un câine bun este cel mai bun paznic al unui cioban și pe timp de zi, și pe timp de noapte”, a spus bărbatul, care este în favoarea unor măsuri mai dure pentru a ține lupii la distanță.

În prezent, în România, lupii pot fi uciși doar în baza unui ordin de derogare emis de Ministerul Mediului și doar atunci când au atacat sau reprezintă un pericol iminent pentru animalele de la fermă.

