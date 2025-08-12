Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat."

Șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, Vișinel Bălan, a transmis că mașina sa a fost vandalizată, iar camerele de supraveghere din zonă nu funcționează, însă spune că acest incident nu-l va opri să continue reforma instituției.

Bălan, fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA), a scris, marți dimineață, pe pagina sa de Facebook că și-a găsit ”mașina ciuruită” și a publicat și o fotografie.

”Mi-am găsit mașina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivație suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”, a transmis Vișinel Bălan.

El afirmă că a verificat la serviciul de pază și a aflat că sistemul de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde parchează de obicei, nu mai funcționează de două săptămâni. ”Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă. Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea. Cât despre mașină, va fi reparată”, a mai scris Bălan pe Facebook.

El afirmă că ”important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem”.

În 4 iunie, fostul vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA) a devenit noul director general al DGASPC Giurgiu.

