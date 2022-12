Crăciun de coșmar pentru Ilinca Vandici în Mexic! La ce s-a așteptat și ce a găsit acolo FOTO

Ilinca Vandici a sperat să aibă un Crăciun de vis în Mexic, acolo unde a plecat alături de soțul ei și de băiețelul în vârstă de 5 ani.

Așteptările vedetei nu s-au potrivit însă cu realitatea, ea confruntându-se cu o problemă neașteptată. Vremea nu este deloc prietenoasă, ba din contră a plouat aproape necontenit.

”Primele poze după 3 zile de stat in camera… Încă plouă…

Realitatea e ca am stat in costum de baie doar 5 minute după care am pus repede prosoapele pe noi cât sa ne bucurăm puțin măcar de peisaj (care e superb apropo) si de aerosoli, că de vreme buna nu avem șanse…încă!

Nu am știut ca in Mexic in aceasta perioada sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme buna! Peste tot unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune…

Noi ca noi, ca suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă in fiecare zi pe Dumnezeu sa ne dea soare ca sa poată sta la plaja… Și adevărul e ca e tare dificil sa-i consumi energia când nu ai ce face efectiv…

Deci, până acum din păcate, nu am vesti bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de aceasta vacanta, intr-un final va ieși soarele!”, a scris ea pe Instagram.

