Vanessa Youness – femeia care i-a păcălit pe Dinu Pescariu și pe Claudiu Florică să-i dea 750.000 de euro ca să le pună o vorbă bună pe lângă Emil Boc pentru prelungirea contractelor Microsoft – a fost la un pas de libertate, deși fost trimisă la pușcărie pentru 3 ani, fiind găsită vinovată de trafic de influență. Ea mai are o șansă de eliberare, dar numai dacă Înalta Curte – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va interpreta în favoarea ei decizia CCR pe tema prescripției.

Curtea de Apel București a luat în discuție, marți, 28 iunie, în complet de divergență, contestația în anulare formulată de Vanessa Youness împotriva deciziei definitive de condamnare pronunțată în data de 27 mai. Youness a fost trimisă la pușcărie la o zi după ce decizia CCR pe tema întreruprerii cursului prescripției.

Reamintim că Vanessa Youness mai are un dosar pe rolul Tribunalului Dâmbovița, cunoscut drept Dosarul Ayahuasca, în care este trimisă în judecată alături de fostul șef al Direcției de Informații și Protecție Internă (DIPI), Gelu Oltean.

Cei doi sunt acuzați că în legătură cu ședințele de la Clinica Youness, unde auto-intitulata „doctoriță” ținea ședințe de șamanism și administra, contra cost, băutura pe care triburile din Amazon o numesc „Ayahuasca”, iar procurorii DIICOT îi zic „drog de mare risc, pe bază de Dimetiltriptamină”.

În dosarul de trafic de influență, Vanessa Youness a formulat o cerere de suspendare a executării pedepsei ca urmare a deciziei CCR privind prescripția.

Doi judecători au respins cererea, iar al treilea a admis-o. Asta înseamnă că „vecina lui Boc” va sta în pușcărie până magistrații de la ICCJ vor dezlega chestiunea de drept privind efectul deciziei CCR în dosarul ei.

Redăm minuta instanței:

„În opinie majoritară:

I. În baza art. 475 Cod procedură penală, sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pentru lămurirea unei chestiuni de drept de a cărei dezlegare depinde soluţionarea pe fond a cauzei, respectiv: „Constituie omisiunea instanţei de a avea în vedere inexistenţa unei cauze de întrerupere a termenului de prescripţie a răspunderii penale, în perioada 26.06.2018-30.05.2022, o eroare de procedură, în sensul art. 426 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală, în ipoteza cauzelor definitiv judecate, în perioada anterior menţionată?”.

II. În baza art. 430 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării sentinţei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 2567/3/2019. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatoarei inculpate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.06.2022.

În opinie minoritară:

I. Constată că nu există o chestiune de drept, în accepţiunea art. 475 alin. 1 Cod procedură penală, de a cărei lămurire să depindă soluţionarea pe fond cauzei, neimpunându-se, în consecinţă, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

II. În baza art. 430 Cod procedură penală, admite cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării sentinţei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 2567/3/2019. Stabileşte termen la data de 2.09.2022, ora 11.00, pentru când vor fi citate părţile”, se arată în decizia CAB.

Vecina lui Boc, condamnată la 3 ani de închisoare cu executare

Vanessa Amal Youness a devenit cunoscută în spaţiul public după ce a fost trimisă în judecată de DNA într-un dosar legat de licenţele Microsoft.

Pe data de 27 mai, femeia a fost condamnată definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Curtea de Apel București a confirmat decizia instanței ierarhic inferioare și a găsit-o vinovată pe Vanessa Youness că a luat 750.000 de euro de la Dinu Pescariu, pe care l-a convins că ar avea influență asupra lui Emil Boc, astfel încât să îl determine pe acesta din urmă, premier fiind la data faptei, să prelungească contractele Microsoft.

Procurorii au arătat că, de fapt, Vanessa Youness mințea, fiind cel mult vecină cu Emil Boc în imobilul în care acesta locuia.

Youness spune că suma pe care procurorii DNA o rețin a reprezenta obiectul infracțiunii era, de fapt, un aport de capital pe care denunțătorul, Gheorghe Verioti, l-ar fi adus la o afacere.

Oportunitatea de business era un fond din care banii erau jucați pe piața valutară de către Constantin Verioti, fiul omului de afaceri. El era cel care juca banii din contul Vanessei Youness, deoarece era specialist în finanțe. În schimb, el câștiga 15% din profitul obținut plus 500 de euro lunar. Deoarece jocurile pe piața valutară presupuneau riscuri, Vanessa Youness spune că i-a solicitat familiei Verioti să contribuie la fondul ei cu 15%. Cum în contul Vanessei erau aproximativ 5 milioane de euro, valoarea contribuției lui Verioti se situa în jurul valorii de 750.000 de euro.

Așa explică Vanessa Youness că în contul ei au intrat banii de la Verioti, sumă despre care procurorii DNA susțin că, în realitate, provenea de la Dinu Pescariu, afaceristul constănțean fiind doar intermediarul.

Cum se disculpă Vanessa Youness

Vanessa Youness a susținut că întreaga poveste a început după ce ea a refuzat să îl denunțe la DNA pe Emil Boc, vecinul ei de bloc și fost premier al României.

„Mențin declarațiile date în cauză. Vă mulțumesc că mi-ați dat acest drept. Subliniez că nu îi cunosc pe domnii Pescariu, Florică și Verioti. Pe domnii Pescariu și Florică nu i-am văzut niciodată așa cum și dânșii confirmă în declarațiile lor. Nici pe domnul Verioti nu îl cunosc, nu am discutat cu el niciodată, chiar dacă dânsul declară contrariul. L-am văzut o singură dată fugitiv, la nunta fiului său, Constantin Verioti, nuntă la care m-au invitat chiar și după ce au făcut denunțul. Am avut control judiciar 120 de zile, zilnic eram chemată să semnez, ca o măsură de presiune asupra mea. În aprilie 2017, când am fost luată de la domiciliul meu de la ora 6 dimineața și dusă la DNA, în prezența avocaților mei, mi s-a propus de către domnul procuror să scriu un denunț după dictare, un denunț împotriva prim ministrului Emil Boc. Mi-a spus că nu are nimic cu mine și mi-a promis că voi fi liberă. Total întâmplător, eu și sute de alte persoane locuiam într-un complex imobiliar în care stătea și domnul Emil Boc”, a declarat Vanessa Youness.