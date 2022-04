Procurorii DNA ar fi pus-o pe Vanessa Youness să scrie „un denunț după dictare” împotriva lui Emil Boc, iar sutele de mii de euro pe care aceasta i-a primit în cont ar fi un aport de capital într-o afacere. Așa se apără Vanessa Youness la finalul procesului în care procurorii o acuză că ar fi cerut 1 milion de euro de la Dinu Pescariu pentru a-l determina pe fostul premier să prelungească contractele cu firma Microsoft.

Fostul șef al „Doi și-un sfert”, Gelu Oltean, a venit la Curtea de Apel București miercuri, 13 aprilie, pentru a o susține pe apropiata și „colega” lui de dosar, Vanessa Youness, la ultimul termen în apel în care aceasta e acuzată de trafic de influență.

Gelu Oltean a fost șef al Direcției de Informații și Protecție Internă (DGIPI), până ca Venessa Youness să-l „vrăjească” să încerce ayahuasca, o băutură amazoniană cu efect halucinogen. Pe rolul Tribunalului Ilfov se află acel dosar în care cei doi sunt judecați în Dosarul Ayahuasca, pe când la Curtea de Apel București s-a dezbătut, miercuri, 13 aprilie, ultimul termen al procesului de trafic de influență al Vanessei Youness.

Ads

Aceasta este acuzată că a primit în 2011 o șpagă de un milion de euro de la Dinu Pescariu, pe care aceasta îl convinsese că îl poate influența pe Emil Boc. Prelungirea contractelor pentru licențele Microsoft era miza întregii „înțelegeri”, iar Dinu Pescariu ar fi dat banii prin intermediul afaceristului constănțean Gheorghe Verioti.

O pedeapsă de 3 ani cu executare au pronunțat judecătorii de la Tribunalul București pe numele Vanessei Youness, însă procurorii consideră că pedeapsa este prea mică.

Ads

Versiunea Vanessei Youness: banii, un aport de capital într-o afacere

Înaintea dezbaterilor în apel, Gelu Oltean putea fi observat în fața sălii de judecată, alături de Vanessa Youness. Cei doi păreau relaxați și vorbeau ca între prieteni.

Vanessa Youness a fost audiată în calitate de inculpată, ocazie cu care a relatat în fața instanței versiunea ei cu privire la acuzația de trafic de influență.

Pe scurt, Youness spune că suma pe care procurorii DNA o rețin a reprezenta obiectul infracțiunii era, de fapt, un aport de capital pe care denunțătorul, Gheorghe Verioti, l-ar fi adus la o afacere.

Oportunitatea de business era un fond din care banii erau jucați pe piața valutară de către Constantin Verioti, fiul omului de afaceri. El era cel care juca banii din contul Vanessei Youness, deoarece era specialist în finanțe. În schimb, el câștiga 15% din profitul obținut plus 500 de euro lunar. Deoarece jocurile pe piața valutară presupuneau riscuri, Vanessa Youness spune că i-a solicitat familiei Verioti să contribuie la fondul ei cu 15%. Cum în contul Vanessei erau aproximativ 5 milioane de euro, valoarea contribuției lui Verioti se situa în jurul valorii de 750.000 de euro.

Ads

Așa explică Vanessa Youness că în contul ei au intrat banii de la Verioti, sumă despre care procurorii DNA susțin că, în realitate, provenea de la Dinu Pescariu, afaceristul constănțean fiind doar intermediarul.

Vanessa Youness a susținut că întreaga poveste a început după ce ea a refuzat să îl denunțe la DNA pe Emil Boc, vecinul ei de bloc și fost premier al României.

„Mențin declarațiile date în cauză. Va mulțumesc că mi-ați dat acest drept. Subliniez că nu îi cunosc pe domnii Pescariu, Florică și Verioti. Pe domnii Pescariu și Florică nu i-am văzut niciodată așa cum și dânșii confirmă în declarațiile lor. Nici pe domnul Verioti nu îl cunosc, nu am discutat cu el niciodată, chiar dacă dânsul declară contrariul. L-am văzut o singură dată fugitiv, la nunta fiului său, Constantin Verioti, nuntă la care m-au invitat chiar și după ce au făcut denunțul. Am avut control judiciar 120 de zile, zilnic eram chemată să semnez, ca o măsură de presiune asupra mea. În aprilie 2017, când am fost luată de la domiciliul meu de la ora 6 dimineața și dusă la DNA, în prezența avocaților mei, mi s-a propus de către domnul procuror să scriu un denunț după dictare, un denunț împotriva prim ministrului Emil Boc. Mi-a spus că nu are nimic cu mine și mi-a promis că voi fi liberă. Total întâmplător, eu și sute de alte persoane locuiam într-un complex imobiliar în care stătea și domnul Emil Boc”, a declarat Vanessa Youness.

Ads

Aceasta a dat detalii cu privire la rolul pe care îl avea Constantin Verioti, fiul denunțătorului, în administrarea fondului de 5 milioane de euro pe care ea îl deținea.

„Așa cum și dânsul a confirmat și a recunoscut, a primit de la bancă un dispozitiv de acces la contul în discuție. Acest dispozitiv îi oferea acces la discuții interne pe piața bancară, unde el fiind specializat în operațiuni interbancare de schimb valutar ordona, conform informațiilor de pe piața de capital, multiple schimburi valutare în urmă cărora surveneau câștiguri substanțiale, dar și pierderi, fiind o piață de risc. Așa cum bine arăta și comisia rogatorie, suma de 15 % din valoarea portofoliului am cerut-o ca o garanție. Drept urmare, când a intrat (suma- n.r.), am și scos-o din portofoliul în care el juca pe piața financiară. Am scos-o și am pus-o într-un cont separat, ca să îi acopere pierderile, pentru că el juca pe o piață volatilă, cu riscuri majore. El a cerut 500 de euro lunar, iar eu am acceptat. În afară celor 500 de euro, el mai primea 15% din ce câștiga”, a explicat Vanessa Youness.

Ads

La un termen anterior, în fața instanței a vorbit și denunțătorul, Gheorghe Verioti, a cărui versiune e sensibil diferită față de cea a Vanessei Youness.

Ce a relatat în fața instanței denunțătorul Gheorghe Verioti

Gheorghe Verioti a spus că o primă sumă de 720.621 de euro a ajuns la Vanessa Youness în data de 14 iulie 2011 prin transfer bancar dintr-un cont pe care el îl deținea în Elveția, la banca UBS Lausanne. Restul de bani au fost remiși cash, la solicitarea Vanessei Youness.

Banii proveneau de la Dinu Pescariu, al cărui interes era ca Guvernul României – în fruntea căruia se afla, atunci, Emil Boc – să prelungească contractele pentru licențele Microsoft.

Gheorghe Verioti a fost întrebat ce i-a cerut Dinu Pescariu să facă, în 2011, Vanesei Youness.

„Situația a fost exact invers, respectiv dânsa s-a angajat să facă. Pe parcursul 2010 - 2011 pentru că domnii Pescariu și Florică aveau de primit niște bani de la guvern, Youness s-a angajat să le rezolve treaba. Ea mi-a spus că s-a rezolvat și că își dorește banii. Acesta e motivul pentru care am virat suma de bani. Eu aveam banii de la domnul Pescariu”, a declarat denunțătorul Gheorghe Verioti.

Cum au crescut pretențiile Vanessei Youness

Acesta a fost întrebat cine a inițiat discuțiile cu Vanessa Youness.

„Din câte îmi amintesc, am fost contactat de domnul Dinu Pescariu. Avea o problema cu încasarea unor bani de la Guvern și a auzit că sunt într-o relație bună cu cineva care poate să îl ajute. Eu o știam pe Vanessa Youness, despre care se crease impresia că poate interveni la Guvern. Am luat legătura cu ea și a spus că nu dorește să discute despre așa ceva. Asta se întâmpla în 2010. Apoi, în 2011, a spus că vrea să discute despre asta, dar nu direct cu domnul Pescariu. (...) Inițial pretențiile erau la jumate. Mi-a spus să îi transmit domnului Pescariu că pretențiile ei sunt 500-600 de mii de euro și după aceea pretențiile au crescut la 1 milion de euro. Nu cred că m-a sunat, ci ne-am întâlnit. În acea perioada ne-am întâlnit de mai multe ori. Uneori, la întâlnirile noastre participau și alte persoane”, a declarat Gheorghe Verioti, arătând că a avut mai multe întâlniri și cu Claudiu Florică.

Denunțătorul Gheorghe Verioti a fost întrebat președinta completului de judecată în ce monedă a dat banii cash, în ce cuantum și la ce interval de timp.

„Cu certitudine au fost în euro. Cu certitudine a fost diferența de la 700 de mii la 1 milion. Acuma, dacă au fost 3 întâlniri sau 4, nu pot să spun. I-am dat inculpatei banii personal. Că a fost o dată pe săptămână sau o lună, nu știu. Fără discuție am achitat diferența de sumă până la 1 milion de euro. Banii erau din vânzarea unei case”, a răspuns Gheorghe Verioti.

Acesta a explicat că, deși Dinu Pescariu îi virase banii într-un cont din Elveția, a fost nevoie ca diferența de la 720.621 de euro la 1.000.000 de euro să fie dată în mai multe tranșe, deoarece Vanessa Youness ceruse bani cash după ce primise o treime din sumă prin transfer bancar.

„Motivul este că dânsa mi-a cerut diferența în cash. Dacă nu îmi cerea, era mai simplu să-i transfer. Așa, trebuia să scot banii din contul meu din Elveția și să îi transfer în contul meu de aici, ceea ce însemna întrebări și comisioane. Eu nu doream să scot cash. Singurele sume disponibile în cash erau din vânzarea casei”, a mai spus Gheorghe Verioti.

Miza traficului de influență, pe scurt

Dinu Pescariu și Claudiu Florică erau reprezentanţi ai companiei D.Con-Net AG, una din firmele de consultanță IT responsabile pentru perpetuarea păguboaselor contracte Microsoft în mai multe guverne.

Afacerea Microsoft a început în 2004. Pe scurt, deși firma Microsoft oferea un discount de 65% pentru zeci de mii de licențe, statul plătea prețul întreg, iar firmele intermediare rămâneau cu banii din reducere. În realitatea, lucrurile sunt mai complicate: de fiecare dată când se schimba situația politică sau atunci când expirau contractele, afaceriștii trebuiau să se asigure că ei rămân distribuitori unici de licențe Microsoft în România. Pentru asta s-au dat și s-au primit bani cu titlul de mită, s-a cumpărat și s-a făcut trafic de influență și s-au trucat licitații publice.

Ads