SUA vinde echipamente de apărare aeriană Finlandei. Tranzacția de 1 miliard de dolari așteaptă aprobarea Congresului

Autor: Aniela Manolea
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:25
214 citiri
SUA vinde echipamente de apărare aeriană Finlandei. Tranzacția de 1 miliard de dolari așteaptă aprobarea Congresului
Finlanda cumpără rachete de un miliard de dolari de la SUA FOTO Pixabay

Administrația Trump a aprobat miercuri, 10 septembrie, vânzarea de rachete aer-aer avansate în valoare de peste un miliard de dolari către Finlanda. Achiziția întreprinsă de membrul NATO care are cea mai lungă frontieră cu Rusia trebuie însă să fie aprobată de Congresul american, momentan controlat de republicani.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Finlandei de a face față amenințărilor actuale și viitoare, precum și interoperabilitatea sa cu forțele americane și alte forțe aliate”, a anunțat într-un comunicat Agenția americană pentru cooperare în domeniul apărării și securității (DSCA).

Această achiziție „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite”, a adăugat agenția.

Tranzacția mai trebuie validată de Congresul american.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, Finlanda a pus capăt decadelor de nealiniere militară și a aderat la NATO în 2023.

În aceste condiții, președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre interlocutorii europeni preferați ai lui Donald Trump, a sosit joi în vizită în Ucraina, după cum a anunțat pe X ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha. El a precizat că, împreună cu șeful cabinetului prezidențial, Andrii Iermak, l-a întâmpinat pe liderul finlandez în gara din Kiev.

Discuții la Kiev între președintele finlandez și Zelenski

Potrivit ministrului de externe, Stubb va avea discuții importante cu președintele Volodimir Zelenski despre securitatea și integrarea europeană, presiunea transatlantică asupra Rusiei și pașii spre o pace durabilă.

„Suntem recunoscători Finlandei pentru sprijinul său continuu, pentru poziția sa de lider în cadrul OSCE și pentru poziția sa de principiu. Apreciem eforturile personale și dedicarea președintelui Stubb", a transmis șeful diplomației ucrainene.

Biroul președintelui finlandez a informat, la rândul său, că Stubb va discuta cu Zelenski despre situația actuală din Ucraina, eforturile de a pune capăt războiului ilegal de agresiune al Rusiei și sprijinul Finlandei pentru Ucraina. Finlanda s-a alăturat coaliției țărilor care ajută Ucraina și este implicată în pregătirea măsurilor de securitate care sunt în curs de elaborare.

Alexander Stubb este implicat personal în contactele dintre liderii europeni și președintele american Donald Trump pentru soluționarea războiului ruso-ucrainean. El a fost printre cei care au vizitat Washingtonul împreună cu Volodimir Zelenski la 18 august, după ce Trump se întâlnise cu trei zile mai înainte cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în Alaska.

Stubb a avertizat că Rusia folosește tacticile sale tipice în negocieri, cerând imposibilul. De asemenea, el și-a exprimat speranța că răbdarea președintelui american Donald Trump cu Rusia se va termina, menționează Ukrainskaia Pravda.

#vanzare armament SUA, #Finlanda, #NATO, #Rusia , #Finlanda
