Românul care își vinde mașina nouă la o săptămână de când a cumpărat-o: "Am stat fix un an să vină și mor de nervi că e așa"

Unii români optează pentru o mașină la mâna a doua atunci când cumpără una datorită prețului mai mic de achiziție, în timp ce alții preferă un autoturism nou.

Totuși, o mașină nouă nu oferă garanția fermă că șoferul va fi mulțumit de ea. Este experiența unui român care a decis să vândă autoturismul ales la doar o săptămână de când a fost livrat, după cum a scris pe Facebook.

"Am Dacia Spring ridicată în 12.12.2022. Ideea e că nu mă pot adapta cu ea, nu îmi place pur și simplu. I-am luat și cauciucuri all season continental clasa consum C și aderența B, preșuri cauciuc cu margine înălțată. Are 250 km mașina.

Are două cabluri + un cablu de 25 metri prelungire ce poate sta în medii umede.

Luneta degivrantă, oglinzi electrice. Pentru oferte și negocieri va aștept în privat", a scris acesta pe grupul Dacia Spring Oficial.

"Eu unul nu mă mulțumesc cu ea. Și am stat fix 1 an să vină și mor de nervi că e așa cum e. Din poveștile de aici am crezut că o să fie wow. Este doar pentru că e kw la preț mic. Sau poate unii fac livrări sau taxi cu ea și se rentează. Eu nu fac asta, iar ca dotări mașina lasă de dorit pentru anul 2022, din punctul meu de vedere.

Se face cu contract comodat, plata pe loc. Doar așa se vinde. M-am documentat, am discutat cu notar. Totul se perfectează legal, nu mergem pe vorbe. Nu fac bișniță cu mașini, dar interesul e să o vând, să mă orientez la altă marcă", a precizat autorul postării într-un comentariu.

"Eu nu am condus mașină așa joasă până acum și efectiv am impresia că fuge de pe șosea. Nu contest economia de carburant, schimburi, dar mă scoate din sărite că nu are antifonare suficientă", a mai explicat șoferul

"N-aveți voie s-o vindeți un an"

În comentarii, unii dintre membrii grupului îi atrag atenția că e riscant să o vândă.

"Românul, afacerist fiind, visează la o țară ca afară, bunăoară ca în vest, dar încearcă cu orice ocazie să încalce legea. Mândru că sunt român!

Domnul meu, cum doriți dumneavoastră să “vindeți” o Dacie Sprind dacă printr-un act normativ (adică o lege) este interzisă “înstrăinarea”?

O să-mi răspundeți, păi printr-un contract de comodat, că așa am auzit eu d’la un vericu SAU AM VB EU CU UN NOTAR ȘI /SAU AVOCAT!

O să mă raportez la niște concepte juridice (atât cât mă pricep și eu), dacă nu aveți capacitate de înțelegere (mai exact dacă faceți parte din categoria analfabeților funcțional) vă rog! nu citiți mai departe.

Dreptul de proprietate este un drept real principal care conferă titularului său atributele de posesie, folosință și dispoziție. (cred că nu este nevoie să definesc și aceste atribute).

Cu alte cuvinte, ești proprietar “real” dacă deții aceste atribute, respectiv posesia, folosința și dispoziția.

Contractul de comodat reprezintă un act juridic prin care se acordă spre folosință un anumit bun, precum auto Dacia Spring, altei persoane, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp, adică în perioada “împrumutului legal” nu mai ești proprietar legal al bunului în sensul acurat al dreptului de proprietate.

În continuare, hai să vedem ce înseamnă un act de înstrăinare: oamenii cu scaun la cap au spus că este un act juridic prin care titularul unui drept (adică proprietarul cu atributele de posesie, folosință și dispoziție) TRANSMITE, cu orice titlu, acel drept (sau oricare dintre cele trei atribute) unei alte persoane.

Revin cu întrebarea, cum doriți să vindeți un bun, fără să încălcați legea? De asemenea, dacă o să muriți cine o să-mi "deie" fiscalul? Dar dacă o să intrați în faliment (ca persoană fizică, ceea ce și vă doresc) cine o să-mi acorde fiscalul?

O zi faină și mândru că sunt român, într-o țară în care sintagma “ne descurcăm noi cumva” are rang de lege!"

"V-ați pierdut în despicarea firului legal în 14 și ați ratat soluția. LEGALĂ 100%. Care însă nu prin cunoaștere doar o veți găși. Folosiți-vă imaginația, căci se poate și respecta legea, și garanta posesia după trecerea anului, și încasa prețul, și asigura bunul. Toate deodată! Nu însă pe calea pe care o gândiți dvs!"

"Mă îndoiesc să existe o soluție "100% legală" (așa cum susțineți dumneavoastră), având în vedere intenția legiuitorului care este cea de a interzice "înstrăinarea" de orice fel pe o perioadă de un an pt a elimina specula și implicit revânzarea, dar sunt sigur că dumneavoastră știți mai bine."

"Legea este făcută pentru a fi respectată, dacă dumneavoastră ați găsit o portiță prin care să nu o respectați ne merităm soarta. Soarta ca România să devină (dacă nu este deja) țara hoților și a românilor care se "descurcă"."

"Grijă mare, n-aveți voie s-o vindeți un an, dacă o predați cuiva riscați să luați o țeapă imensă, mai sunt cazuri pe grup, căutați și învățați din experiența (neplăcută) altora."

"Bun, luați banii, dacă între timp, un an, cumpărătorul face praf mașina trebuie să restituiți subvenția la Fondul de mediu, atunci să vă văd."

"Păi depinde cine face accidentul. Contractul de comodat este ca o chirie. Deci chiriașul se obligă să se comporte ca și proprietarul mașinii. Cred că nu cunoașteți termenii contractuali în cazul unui comodat. E fix ca și când eu aș fi proprietarul. Deci cine distruge mașina o și plătește să o repare", a răspuns autorul postării.

"Pot să va sugerez să vă dați un strop de timp, înainte de a spune că nu va obișnuiți cu ea?

E posibil să fie cel mai bun cadou de Crăciun pe care vi-l veți face.

Mai ales că nu e voie să o vindeți, și complicațiile legale în care ar trebui să intrați, e foarte posibil să nu știți a le evalua de pe acum.

Eu am vrut să iau un Spring anul trecut, și deși am avut sprijin din partea a doi notari și un avocat, și am găsit soluția ce merge legal, vânzătorii nu au acceptat-o, că studiind-o au înțeles riscurile de a face oricum altfel. Și costă cca 1000 Eur în taxe la Notar! Soluția cu comodatul, deși vehiculată intens pe forumuri, NU va acoperă integral la multiplele riscuri legale la care pun pariu că e foarte probabil că nu v-ați gândit!"

"Ai luat-o să faci profit"

Alții îl acuză că decizia de a vinde mașina nu are legătură cu nemulțumirile, iar în realitate este vorba doar de dorința de a face profit.

"Zi adevărul, ai luat-o să faci profit și acum vrei să scapi de ea."

"Tu ai vrut s-o vinzi din start, ce ne mai păcălești cu plăcutul-neplăcutul."

"Alt samsar!"

"E belea mașina, o am. De 13.000 km. Am luat-o cu 8000, mi-a oferit 13.500 bani în mâna acum 2 luni. Nu am dat-o."

"Tipic românește, să faci bani fără să muncești."

"Nu te poți adapta cu ea...doar cu câteva mii de euro pe plus te poți adapta. Dețin încă o termică mult mai luxoasă decât Spring, și dacă ar trebui să renunț la una din ele, Spring ar rămâne pentru că se conduce prea mișto în oraș."

