Afaceri cu mașini second-hand, dar fără să declare veniturile. Ce pedeapsă a primit individul care se ocupă de business

Administratorul unei firme care vinde autoturisme este cercetat, sub control judiciar, de procurorii din București pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second hand.

Prejudiciul depășește 600.000 de lei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii și polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 3 București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut trei percheziții domiciliare, în București, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.

Ca urmare, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale).

”În fapt, în sarcina inculpatului s-a reținut că, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale având ca obiect comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare, nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat organelor fiscale printr-un număr de 18 declarații fiscale obligatorii valoarea veniturilor realizate din vânzările de autoturisme second-hand, în sumă totală de 4.133.633 lei, încasate în perioada octombrie 2019 – martie 2021, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum total de 608.839 de lei (obligația fiscală principală)”, a arătat Parchetul.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, prin ordonanță a Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului până la concurența sumei totale de 2.509.356 de lei (obligație fiscală principală și accesorie), fiind aplicată efectiv asupra a trei bunuri imobile (două apartamente și un imobil format din teren și construcție).

