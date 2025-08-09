Afaceri cu mașini second-hand, dar fără să declare veniturile. Ce pedeapsă a primit individul care se ocupă de business

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 13:48
6706 citiri
Bărbat la volan

Administratorul unei firme care vinde autoturisme este cercetat, sub control judiciar, de procurorii din București pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second hand.

Prejudiciul depășește 600.000 de lei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii și polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 3 București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut trei percheziții domiciliare, în București, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.

Ca urmare, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale).

”În fapt, în sarcina inculpatului s-a reținut că, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale având ca obiect comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare, nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat organelor fiscale printr-un număr de 18 declarații fiscale obligatorii valoarea veniturilor realizate din vânzările de autoturisme second-hand, în sumă totală de 4.133.633 lei, încasate în perioada octombrie 2019 – martie 2021, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum total de 608.839 de lei (obligația fiscală principală)”, a arătat Parchetul.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, prin ordonanță a Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului până la concurența sumei totale de 2.509.356 de lei (obligație fiscală principală și accesorie), fiind aplicată efectiv asupra a trei bunuri imobile (două apartamente și un imobil format din teren și construcție).

