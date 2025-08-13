G4Media, vândută lui Radu Budeanu pentru 5 milioane de euro. Dan Tăpălagă: "Sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic" SURSE

G4Media, vândută lui Radu Budeanu pentru 5 milioane de euro FOTO G4Media

Grupul G4Media, care deține și site-ul de știri cu același nume, a fost reprezentat în vânzarea către Radu Budeanu de fostul director al Roșia Montană Gold Corporation. Mai multe surse susțin că prețul de vânzare ar fi fost de 5 milioane de euro.

Dan Tăpălagă, unul dintre jurnaliștii care au vândut G4Media, nu a confirmat valoarea tranzacției. "Sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic", scrie hotnews.ro.

Firma care a avut contract cu G4Media pentru această tranzacție a fost ProfitUp și îi aparține lui Dragoș Tănase, fost CEO Gabriel Resources și director Roșia Montana Gold. Informația a fost confirmată atât de Tănase, cât și de Dan Tăpălagă.

Tăpălagă a declarat, pentru sursa citată, că din cauza clauzelor contractului, nu poate să comenteze suma de 5 milioane de euro, dar a recunoscut că firma G4Media a fost vândută integral.

„Categoric am vândut toate părțile sociale. Deci toate părțile deținute de mine, de Cristi Pantazi și de ceilalți acționari. Toate acțiunile deținute în grup”, a explicat Dan Tăpălagă.

Unul dintre specialiștii implicați în tranzacție a povestit pentru HotNews, sub protecția confidențialității, cum s-ar fi ajuns la suma de 5 milioane de euro pentru vânzarea G4Media.

„S-a pornit de la o autoevaluare a celor de la G4Media de 6 milioane de euro, atât au apreciat Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi că valorează compania de media. Și-au bazat cererea pe profitul de 500.000 de euro al ultimului an închis 2024”.

Același specialist a spus pentru sursa citată că au existat mai multe evaluări ale companiei deținute de Dan Tăpălagă, Cristian Pantazi și ceilalți acționari.

„G4Media a scos un rezultat foarte bun în 2024 și pentru că a fost an electoral și publicitatea încasată de la partide a fost importantă în media. De aceea, e puțin probabil ca rezultatele să se mențină aceleași în anii care vin”.

Se pare, însă, că cea mai mare evaluare pentru G4Media a fost de 5 milioane de euro, din partea lui Radu Budeanu, au confirmat două surse, pentru HotNews.

Singurul care nu a dorit să confirme a fost acționarul Dan Tăpălagă.

„Cu tot respectul, înțeleg curiozitatea, dar aici sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic”, a afirmat el.

Firma care edita site-urile trustului G4Media până la această tranzacție se numește G4 Global Journalism SRL.

Conform datelor de pe termene.ro, G4 Global Journalism SRL era deținută de Dan Tăpălagă (48% din acțiuni), Cristian Pantazi (48%), Cristian Drumcea (4% – director marketing și de publicitate la G4Media).

