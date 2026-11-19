Tesla este prinre cele mai bine vândute mașini electrice din România FOTO Unsplash

Mașinile electrice și hibride câștigă tot mai mult teren pe piața auto din România, în ciuda declinului general al înmatriculărilor. În octombrie, autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68%, în timp ce vânzările de mașini diesel și pe benzină au înregistrat scăderi importante, potrivit datelor APIA.

Autoturismele pur electrice (BEV) au înregistrat o creștere foarte mare, de +46%, cu o cotă de piață majorată semnificativ față de anul precedent, la 12,5%. În același timp, autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au avut o creștere de +128%, cu o cotă de piață de 17%. În cadrul lor, o treime, 596 de unități, au fost vehicule electrice cu autonomie extinsă, omologate ca PHEV, datorită motorului termic care încarcă bateria, arată Profit.ro.

Conform sursei citate, autoturismele full-hybrid (FHEV) au înregistrat o scădere de -7,6%, cu o cotă de piață de 19,3%, un semnal mai puțin încurajator, dar care ar putea fi explicat prin achizițiile Rabla, care vor fi evidențiate cu întârziere în statistici.

Nu în ultimul rând, autoturismele mild-hybrid (MHEV), care sunt reprezentate în primul rând de modelele Dacia produse la Mioveni și de modelele Ford produse la Craiova, înregistrează o scădere de -17,7%, cu o cotă de piață de 19,5%, de asemenea puternic influențate de calendarul și procedurile Rabla.

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Creșterile prețurilor la combustibil influențează vânzările

În același timp, motorizările cu combustie fără tehnologii de electrificare au înregistrat scăderi drastice. Benzina a scăzut cu -25%, ajungând la o pondere de numai 29%, în timp ce motoarele diesel s-au prăbușit pur și simplu, cu -62%, ajungând la o pondere infimă, de numai 2,9%.

În acest moment, autoturismele electrificate, BEV și PHEV, împreună cu cele mild-hybrid și full hybrid au urcat, în luna octombrie, la o cotă de piață de 68%, fiind indiscutabil cel mai important segment de pe piața auto.

Mașinile electrice au ocupat în octombrie o cotă de 12,5% din piață, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 17%.

Mărcile cu cele mai mari vânzări

Cele mai vândute mărci de mașini electrice din acest an sunt Tesla, BYD și Ford, conform datelor publicate deja de Profit.ro, fiind evidentă o competiție strânsă între liderul global al segmentului electric Tesla și rivalul său BYD, cu o poziție solidă a singurului producător auto de mașini electrice din România, Ford.

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În segmentul PHEV, dominat de chinezi, lider este BYD, urmat la mare distanță de Chery și Toyota. Subsegmentul REEV (range extender) este reprezentat în special de mărcile chinezești.

Pe segmentul full-hybrid, controlat de foarte mulți ani de Toyota, Dacia încearcă timid să urce pe primul loc, dar are nevoie de cel puțin încă un model în gamă pentru a putea urca de pe locul doi, mai ales că este urmărită de MG.

De asemenea, pe segmentul mild-hybrid, Dacia conduce detașat, iar în rândul mărcilor de import Suzuki este cea mai populară, fiind urmată de Mercedes și BMW.

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