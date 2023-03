Vânzările discurilor de vinil depășesc CD-urile pentru prima dată din 1987. Care este cel mai valoros album din istorie

Vânzările discurilor de vinil le-au depășit pe cele ale CD-urilor anul trecut pentru prima dată din 1987, potrivit raportului de sfârșit de an al Asociației Industriei Înregistrărilor din America (RIAA). Este al 16-lea an consecutiv de creștere a vinilului, cu 41 de milioane de albume vândute - comparativ cu 33 de milioane de CD-uri.

Streaming-ul este în continuare cel mai mare motor al creșterii industriei muzicale, reprezentând 84% din veniturile din muzica înregistrată, dar formatele de muzică fizică au cunoscut o renaștere remarcabilă în ultimii doi ani.

Veniturile din viniluri au crescut cu 17% și au depășit 1,2 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând aproape trei sferturi din veniturile aduse de muzica fizică. În același timp, veniturile din CD-uri au scăzut cu 18% la 483 de milioane de dolari, potrivit RIAA.

Pandemia a dus la o creștere a cererii de discuri de vinil, determinată în mare parte de cumpărători mai tineri. Vinilul a devenit o parte importantă a campaniilor de marketing ale artiștilor.

Artiști precum Adele și Taylor Swift au făcut din pop un gen cu o creștere rapidă pe vinil, iar mulți producători independenți s-au luptat pentru a accelera și a satisface cererea după ani de declin.

În ceea ce privește încasările, lucrurile s-au schimbat în bine pentru industria muzicală în 2016, pe măsură ce serviciile de streaming au crescut, depășind declinul vânzărilor de CD-uri și pirateria muzicală online. Serviciile cu abonament plătit, inclusiv Spotify și Apple Music, au adus anul trecut 10,2 miliarde de dolari de la 92 de milioane de abonați plătiți, depășind pentru prima dată 10 miliarde de dolari, potrivit RIAA.

Streamingul cu suport publicitar, precum YouTube, a adus 1,8 miliarde de dolari și a reprezentat 11% din veniturile din muzica înregistrată. Veniturile din descărcări digitale, incluzând atât albume, cât și piese unice, au scăzut cu 20%, la 495 milioane de dolari.

Cel mai valoros disc de vinil

Cel mai valoros disc de vinil vândut vreodată este albumul trupei Wu-Tang Clan, intitulat Once Upon a Time in Shaolin. Reprezintă cel de-al șaptelea album al acestora, pe care l-au înregistrat în secret, timp de șase ani. Există un singur exemplar. Acesta a fost depozitat într-un seif al hotelului Royal Mansour, din Marrakech, Maroc și scos la licitație, în 2015, de către Paddle8. A fost achiziționat de Martin Shkreli, la prețul de două milioane de dolari.

Discul a venit și cu un contract, care prevede faptul că, până în 2103, nu poate fi exploatat comercial, însă albumul poate fi lansat, gratuit.

