Cum a reacționat patronul lui CFR Cluj când a aflat că Gigi Becali se retrage din fotbal

Gigi Becali a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că se retrage din fotbal, subliniind că a luat decizia după meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, în Superliga, în urma căruia a acuzat arbitrajul lui Horaţiu Feşnic.

"Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam. Să nu dorm la 2-3 noaptea şi să fac tensiunea 16 din cauza lui Feşnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feşnic! Din cauza lui ies, aşa ceva nu se poate", a declarat Gigi Becali într-o conferinţă de presă.

Anunțul său a fost primit cu tristețe de unul dintre investitorii rivali, Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj.

„Îi înțeleg perfect supărarea lui Gigi Becali, dar eu nu doresc ca acest om sa iasă din fotbal deoarece fotbalul românesc va avea mult de pierdut. Și așa suntem cam putini cei care ne băgăm banii în fotbal. Sunt eu, Gigi Becali, Mititelu, Dan Șucu, Rotaru, Iftime… E păcat ca Gigi Becali să iasă din fotbal. Chiar îmi dați o veste proastă. Cu toate că suntem rivali nu îmi doresc ca Gigi Becali să iasă din fotbal. Fără Gigi Becali fotbalul românesc o să fie și mai sărac. Sper să revină asupra acestei decizii”, a spus Neluțu Varga pentru ProSport.

La jumătatea play-offului, după cinci etape, Farul este pe primul loc, cu patru ăuncte peste CFR Cluj și cinci puncte mai mult decât FCSB.