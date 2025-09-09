Ministrul Muncii, după declarațiile lui Bolojan, privind majorarea vârstei de pensionare: "PSD nu susţine un astfel de demers, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în coaliție"

Marti, 09 Septembrie 2025, ora 13:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu se discută depre mărirea vârstei de pensionare FOTO Facebook/Petre Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că nu există niciun proiect privind majorarea vârstei de pensionare şi că PSD respinge ferm o astfel de măsură, subliniind că pensia este „un drept câştigat după o viaţă de muncă şi cotizare”, în timp ce Guvernul precizează că discuţiile vizează doar categoriile cu statut special, nu pensionarii în general.

"Nu, nu se ia în calcul aşa ceva. Nu este niciun proiect şi nici o discuţie în legătură cu acest subiect. Şi Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu. Deci, în concluzie, nu există nicio discuţie şi niciun proiect în legătură cu acest subiect. Şi chiar mă bucur că premierul a nuanţat în cursul acestei dimineţi, dacă nu mă înşel, spunând că această discuţie poate şi are loc în legătură cu pensiile ocupaţionale, discutăm mai ales despre pensiile magistraţilor şi despre proiectul care este deja asumat de Guvern, dar nu despre pensii în general", a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu vrea să califice în vreun fel declaraţia premierului.

"Eu sunt aici ca să vă spun că Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers, că nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect şi, din motivele anterior exprimate, nu se va întâmpla aşa ceva", a conchis acesta.

Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare, a precizat, marţi, şi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

"În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la eliminarea excepţiilor de la vârsta standard", a explicat Dogioiu.

PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
Deputatul PSD Marius Budăi respinge categoric scenariul creșterii vârstei de pensionare, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul de nesustenabilitate a sistemului. Fostul...
Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
Ședința Coaliției programată pentru astăzi a fost amânată cu o zi, urmând ca Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu să discute miercuri despre reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului...
