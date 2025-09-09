PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:13
921 citiri
PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
Guvernul a facut precizari dupa declaratiile lui Bolojan - FOTO gov.ro

Deputatul PSD Marius Budăi respinge categoric scenariul creșterii vârstei de pensionare, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul de nesustenabilitate a sistemului. Fostul ministru al Muncii afirmă că prioritatea trebuie să fie creșterea speranței de viață, în special a celei sănătoase, și subliniază că, în prezent, o astfel de măsură este „exclusă” din sistemul public de pensii.

”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață și mai ales a speranței de viață sănătoasă și după aia să lucrăm și am spus acest lucru, inclusiv în legea pensiilor, atunci când eram ministru”, a spus Budăi, la RFI.

Marius Budăi subliniază că ”și așa avem 65 de ani și speranța de viață în România, mai ales de viață sănătoasă, este undeva la 59-60 de ani”.

Creșterea vârstei de pensionare în România este exclusă, afirmă la RFI deputatul PSD Marius Budăi. Asta după ce premierul Ilie Bolojan a spus la TVR1 că ”dacă nu crești vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că Executivul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare.

Precizări din partea Guvernului

Guvernul a transmis, marți, precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu televizat, că, dacă nu crești vârsta de pensionare, ”vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”.

”Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis, marți, Guvernul. Potrivit oficialilor Executivului, ”în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”.

Ce a spus Bolojan

Luni seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că ”avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii” și ”că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare în așa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

El a explicat că în anii următori vor ieși la pensie generații de 400.000-500.000 de oameni, iar concomitent, numărul celor care vor fi în câmpul muncii va fi 200.000. ”Practic, dacă nu crești vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amâna viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

Guvernul României revine cu precizări după ce premierul Ilie Bolojan a panicat românii anunțând creșterea vârstei de pensionare
Guvernul a clarificat că nu are pe agendă creșterea vârstei standard de pensionare, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul de nesustenabilitate a sistemului de pensii....
Premierul Ilie Bolojan dă o nouă veste proastă românilor: "Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare"
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România va trebui să majoreze vârsta de pensionare pentru toate categoriile, inclusiv pentru beneficiarii de pensii speciale, avertizând că, în lipsa...
#varsta pensionare, #PSD, #declaratii, #ilie bolojan , #PSD
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

