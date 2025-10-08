Pensionarea timpurie nu e pentru toată lumea. "Văzând cum socrul meu s-a pensionat la 55 de ani, mi-am dat seama că nu vreau să urmez același drum"

Tot mai mulți oameni visează la pensionarea timpurie, în speranța unei vieți mai relaxate și a libertății financiare. Însă realitatea arată că retragerea devreme din activitate nu este mereu o decizie ușoară și, uneori, poate aduce provocări neașteptate — de la plictiseală și pierderea sensului, până la probleme financiare pe termen lung.

O jurnalistă a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum experiența socrului său, pensionat la 55 de ani, a făcut-o să își dea seama că nu își dorește să urmeze același drum.

"Socrul meu, Frank Noble din Porepunkah, Australia, avea 55 de ani când s-a pensionat.

Acum, la 87, Frank spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, tot ar alege să se pensioneze devreme.

În ultimele decenii, și-a găsit plăcerea în grădinărit, golf și mersul la sală. Mi-a spus că nu are niciun regret pentru faptul că a renunțat devreme la muncă.

(În Australia, vârsta medie de pensionare este în jur de 65 de ani.)

Totuși, pensionarea lui timpurie, deși reușită, m-a făcut să îmi dau seama că nu vreau să merg pe același drum. Pe măsură ce mă apropii de 50 de ani, ideea de a mă pensiona devreme pur și simplu nu mă atrage și nu se aliniază cu obiectivele și pasiunile mele."

"Munca nu mi se pare o corvoadă"

"Soțul meu oftează adesea și îmi spune: „Nu mai fi atât de fericită că e luni.”

Ads

El lucrează ca terapeut, specializat în masaj terapeutic, o muncă solicitantă fizic, și deseori are „boala de luni dimineață” când începe săptămâna de lucru.

Eu, în schimb, sunt copywriter și jurnalist freelancer — munca mea nu e obositoare fizic și nu mi se pare o povară. Este ceva ce iubesc să fac.

Când scriu, intru într-o stare de flux și pierd noțiunea timpului. Uneori nici nu-mi dau seama că au trecut șase ore până când stomacul îmi amintește că trebuie să mănânc. În multe feluri, sunt norocoasă. Cred că atunci când munca ta este și pasiunea ta, pensionarea timpurie devine mai puțin tentantă."

"Munca îmi oferă un sentiment de împlinire pe care mă tem că nu l-aș regăsi în hobby-uri"

"Socrul meu a studiat silvicultura și a avut o carieră de succes în domeniu.

Când s-a pensionat la 55 de ani, și-a găsit scopul în activități din afara muncii, în special în cultivarea propriilor fructe și legume.

Alegerea lui de a se dedica grădinăritului nu a fost deloc surprinzătoare, având în vedere pregătirea sa în silvicultură și pasiunea pentru natură.

Ads

Chiar și acum, apropiindu-se de 90 de ani, Frank petrece până la șase ore pe zi în grădină, iar aceasta îi oferă un scop.

Personal, nu cred că aș putea transforma munca și pasiunile mele într-un hobby care să îmi ofere aceeași satisfacție, așa cum a reușit el.

Mi-e teamă că aș avea dificultăți în a găsi activități care să-mi ofere același sentiment de scop și realizare pe care îl simt acum.

Chiar dacă aș scrie doar din plăcere, tot mi-aș dori să-mi public textele pentru ca alții să le citească...ceea ce, de fapt, deja fac ca parte a meseriei mele."

"Mi-e teamă că m-aș simți pierdută după ce m-aș pensiona"

"Socrul meu a recunoscut că, în primul an după pensionare, a trecut printr-o ușoară depresie din cauza schimbării bruște a ritmului de viață.

De la un program plin și multe responsabilități în gestionarea unei echipe, a ajuns brusc la o viață liniștită, fără stres.

Deși sentimentul nu a durat, e o experiență comună printre cei care se pensionează.

Pentru mine, munca este o parte importantă a vieții mele și îmi oferă structură, așa că mi-e teamă că aș putea simți același gol.

Ads

O zi tipică pentru mine începe cu trimiterea de propuneri editorilor sau răspunsuri la e-mailuri.

Apoi petrec câteva ore scriind un articol — poate despre călătorii, parenting sau relații.

După-amiaza, mă ocup de conținut pentru companii sau lucrez la un blog.

Când îi iau pe copii de la școală și grădiniță, sunt obosită, dar și plină de energie,

pentru că am învățat ceva nou și am realizat ceva concret în acea zi.

Dacă m-aș pensiona devreme, știu că mi-ar lipsi acel sentiment. Desigur, aș putea găsi un hobby care să mă stimuleze mental, dar, în secret, mi-ar lipsi altceva — ceea ce mă duce la următorul punct."

"Îmi place foarte mult să am un venit regulat"

"Pensionarea timpurie este posibilă doar dacă te afli într-o situație financiară solidă.

Frank, de exemplu, nu mai avea ipotecă la momentul pensionării și avea investiții generatoare de venit, plus pensia.

Ads

Eu și soțul meu economisim pentru pensie, dar încă avem două credite ipotecare și trei copii pe care trebuie să-i susținem cel puțin încă 16 ani.

Deși ne apropiem de 50 de ani, pensionarea devreme nu pare deloc realistă financiar.

Îmi place să primesc în continuare salariul lunar și să știu că nu doar supraviețuiesc, ci îmi construiesc un viitor sigur.

O parte din mine ar fi îngrijorată că am putea rămâne fără bani dacă aș renunța prea devreme la muncă — viitorul e imprevizibil, iar greutățile pot apărea oricând.

De aceea, prefer să achităm ambele proprietăți (sau să vindem una pentru a o achita pe cealaltă) înainte să luăm în calcul pensionarea."

"Înțeleg de ce unii vor să se pensioneze devreme — dar pentru mine nu e un vis"

"Sunt încă în jurul vârstei de 40 de ani și, poate, în următorul deceniu îmi voi schimba părerea. Dar, deocamdată, pensionarea timpurie nu este un obiectiv pentru mine.

În opinia mea, pensionarea devreme este potrivită pentru oamenii care au hobby-uri care îi mențin ocupați și împliniți sau pentru cei care nu își iubesc meseria.

Ads

Pentru mine, scrisul este pasiunea mea — și nu vreau să încetez să fiu plătită pentru ceea ce iubesc să fac. Înțeleg perfect de ce alții visează la pensionare timpurie, dar eu nu mă regăsesc în acel vis.

Recunosc că pensionarea mea ideală arată diferit de a altora: Îmi imaginez pe mine și pe soțul meu trăind într-o casă proprie, cu suficienți bani cât să călătorim o dată pe an și să ne răsfățăm nepoții.

Soțul meu probabil va fi pe terenul de golf în majoritatea zilelor, iar eu voi fi acasă, tastând la computer — încă spunând povești care mă inspiră", a scris aceasta în Business Insider.

Ads