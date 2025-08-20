Cum arată munca la vârsta de 80 de ani pentru jumătate de milion de americani. „Îmi place să lucrez în continuare și mă bucur de fiecare minut pe care îl petrec făcând asta”

Pe măsură ce speranța de viață crește și pensionarea devine tot mai flexibilă, tot mai mulți americani continuă să muncească după vârsta de 80 de ani. Pentru unii, munca oferă stabilitate financiară, pentru alții reprezintă o modalitate de a rămâne activi și implicați social.

Un articol publicat de Business Insider surprinde experiențele, motivațiile și provocările seniorilor care continuă să lucreze, prezentând povești reale și date despre angajările persoanelor în vârstă din întreaga Americă.

Harvey Mendelson nu este străin de reinventare. Cariera sa, de-a lungul ultimelor șase decenii, a oscilat între brokeraj de acțiuni, imobiliare și vânzarea de mașini, cu câteva afaceri lansate pe parcurs. Acum, la 88 de ani, a descoperit o nouă pasiune: fotografia.

Mendelson, care locuiește în California, deține și administrează o galerie de fotografie și o firmă de imprimare digitală într-un teatru local. Acolo își expune lucrările și creează pliante pentru teatru. Nu câștigă mulți bani, dar, spune el, nu are nevoie de mulți. Nu are datorii și afirmă că, deși nu este bogat, cheia pentru a rămâne confortabil din punct de vedere financiar a fost să nu-și schimbe stilul de viață după pensionare. „Te pensionezi la 65 de ani și, în trei zile, ai 80,” spune Mendelson. „Trebuie să încerci să faci lucruri care te fac fericit, iar pentru mine a fost întotdeauna să fiu independent.”

Mendelson este unul dintre aproape 550.000 de americani cu vârsta de 80 de ani și peste care continuă să muncească într-o anumită măsură. În câțiva ani, se va alătura celor 36.000 de lucrători care au 90 de ani sau mai mult.

În ultimele trei luni, Business Insider a discutat cu peste 100 de membri ai Generației Tăcute — născuți între 1928 și 1945 — care încă lucrează cel puțin part-time, fie din dorință, fie din necesitate. Aceștia includ contabili, avocați, șoferi de stivuitoare și alții. Majoritatea spun că le place să lucreze și apreciază să fie activi și sociali. Mulți se bucură de o stare bună de sănătate, iar aproximativ jumătate dintre lucrătorii intervievați au declarat că banii în plus sunt utili, dar nu necesari.

Unii au spus că lucrează pentru a-și suplimenta veniturile din Social Security și alte venituri de pensionare, fiind îngrijorați că nu vor avea suficient dacă își pierd locul de muncă sau devin prea bolnavi pentru a munci. Alții au continuat să muncească în ciuda problemelor de sănătate, inclusiv cancer, insuficiență cardiacă și artrită.

Tendința va continua să crească

Acest grup face parte din segmentul cu cea mai rapidă creștere a forței de muncă. Biroul de Statistică a Muncii (Bureau of Labor Statistics) raportează că americanii de 75 de ani și peste sunt acum de două ori mai susceptibili să fie activi în muncă decât erau la începutul anilor 1990. Se estimează că această tendință va continua să crească, pe măsură ce pensiile se diminuează, iar Social Security se preconizează a fi epuizat până la mijlocul anilor 2030.

Pe măsură ce oamenii rămân sănătoși mai mult timp și așteptările legate de pensionare se schimbă, tot mai mulți octogenari ar putea privi munca ca pe un lucru pozitiv. Mulți experți în îmbătrânire și pensionare au declarat pentru Business Insider că lucratul mai mult timp îi ajută pe americanii mai în vârstă să rămână ageri.

Pentru a înțelege mai bine forța de muncă îmbătrânită din America, Business Insider a analizat American Community Survey 2023 realizat de Census Bureau, cel mai recent studiu. Aceasta a inclus o revizuire a răspunsurilor individuale ale americanilor cu vârsta de 80 de ani și peste, adunate de programul Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) al Minnesota Population Center, pentru a determina câți dintre ei mai muncesc, ce locuri de muncă au și cum se compară demografia și veniturile lor cu populația generală.

Unde sunt angajați cei mai vârstnici lucrători

Analiza Business Insider a arătat că principalele locuri de muncă pentru persoanele de 80 de ani și peste includ manageri, vânzători cu amănuntul, avocați, șoferi și brokeri imobiliari. Cele mai frecvente domenii sunt educația, construcțiile și organizațiile religioase.

Salariul mediu al unui lucrător de 80 de ani și peste a fost de 57.100 de dolari în 2023. Aproximativ o treime câștigă sub 40.000 de dolari. În același timp, aproximativ 26% câștigă peste 100.000 de dolari anual, iar peste 10% câștigă cel puțin 200.000 de dolari.

Pentru cei 17.000 de manageri americani de peste 80 de ani, construcțiile sunt, de departe, cea mai comună industrie, urmate de investiții financiare, servicii de consultanță, minerit și cercetare științifică. Aproximativ 2.400 de persoane de 80 de ani și peste lucrează ca manageri în construcții, aproape de patru ori mai mult decât în următorul subdomeniu ca mărime. Directorii în vârstă de 80 și 90 de ani conduc cel mai frecvent firme din construcții, birouri executive, imobiliare, sisteme informatice și servicii alimentare.

„Agenții imobiliari sunt antreprenori care nu pot să stea toată ziua pe canapea sau doar la birou,” a declarat Lawrence Yun, economist-șef la National Association of Realtors. El spune că programul flexibil face ca acest loc de muncă să fie potrivit pentru pensionari și oferă, în același timp, „beneficiile intangibile și satisfacția interioară care vin din a ajuta pe alții.”

La 93 de ani, Bobbie Beckham Sellers își gestionează proprietățile de închiriat part-time. Rezidentă din Tennessee, ea recondiționează o proprietate cumpărată acum 30 de ani și plănuiește să facă același lucru pentru alte două case. Supraveghează aproximativ 30 de proprietăți. Soțul ei decedat a încurajat-o să înceapă o companie imobiliară cu 1.000 de dolari, pe care a deschis-o în 1972. Acum este una dintre cele mai mari din zona ei.

După decenii de conducere a afacerii, ea s-a pensionat și a cerut fiului să preia administrarea, acum aproximativ șapte ani. „Chiar îmi place să continui să muncesc și mă bucur de fiecare minut,” a spus Sellers. „Renunțarea la cariera mea în imobiliare a fost unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-am făcut vreodată în viața mea. Mi-a luat cel puțin patru ani să nu mai simt vinovăție că nu mă duc la birou.”

Vânzătorii cu amănuntul s-au orientat mai ales către magazinele de materiale de construcții și echipamente, dealeri auto și magazine de îmbrăcăminte. Aproape o duzină de lucrători retail au spus pentru BI că erau plătiți puțin peste salariul minim și au acceptat aceste joburi deoarece nu găseau nimic în domeniile lor de expertiză.

Richard Jackson, în vârstă de 81 de ani, a început cu o companie de construcții acum cinci decenii, care funcționează și astăzi. După câteva achiziții, Jackson supraveghează acum trei companii împreună cu copiii săi: CR Jackson, o firmă de nivelare și asfaltare; Satterfield Construction, specializată în servicii de asfalt; și N. W. White & Company, care operează aproximativ 400 de camioane în Carolina de Sud.

Împreună cu fiul, Steven, și fiica, Elizabeth, companiile lui Jackson au peste 1.000 de angajați, operează 11 fabrici de asfalt și pavează drumuri. Jackson lucrează când vrea, venind uneori mai târziu pentru întâlniri și lăsând copiilor mai multe sarcini logistice. Păstrează permisul de conducere comercial și a condus ocazional camioane. Fiul său a spus că ei nu se consideră proprietari, ci „administratori” ai ceea ce a construit Jackson. „Nu facem achiziții strategice sau mutări pe piață fără să consultăm cu el și să ne asigurăm că vede ce vedem noi și că este de acord cu ceea ce decidem,” a spus Steven Jackson.

Profilul tipic al lucrătorului de 80 de ani

Peste 10% dintre lucrătorii de 80 de ani și peste locuiesc în California, urmați de Florida și New York. Americanii care lucrează la 80 de ani și peste au nivel de educație mai ridicat decât populația generală din aceeași grupă de vârstă. Aproape 42% dintre lucrători aveau diplomă de licență sau mai mult, comparativ cu puțin sub 27% din totalul populației.

Persoanele care lucrează până târziu în carieră tind să fie albe și bărbați. Aproape 60% erau bărbați, deși bărbații reprezintă 40% din populația totală de 80+.

Procentul lucrătorilor de 80 de ani și peste, comparativ cu toți americanii de 80+, a crescut în ultimele patru decenii. În timp ce în 1980 doar 2,9% dintre cei de 80+ lucrau, procentul a crescut la aproape 4% în 2019 și 4,2% în 2023.

Pentru o mare parte din viața sa, Leonard Carter, care locuiește în zona rurală din Carolina de Sud, a lucrat la compania familiei sale de produse secundare din textile, cumpărând deșeuri de bumbac și reciclându-le în produse noi. El furniza umplutură de fibre pentru perne pentru sicrie și vindea încărcături de 40.000 de lire la 50 de cenți pe liră. La 82 de ani, acum supraveghează operațiunile — procesează comenzi, aranjează livrări și sună clienți. „E mai bine decât să stau toată ziua în fața televizorului,” spune el.

Carter, care lucrează aproximativ 20 de ore pe săptămână, spune că are suficient pentru a trăi confortabil mult peste 100 de ani, având un cont de șase cifre și primind 2.500 de dolari lunar din asigurări sociale. Totuși, între căsătorii multiple, costuri crescânde și câțiva ani mai dificili cu afacerea, finanțele nu au fost întotdeauna sigure. Merge în călătorii de afaceri în Midwest și rămâne activ în comunitate, participând la întâlniri Rotary Club și făcând voluntariat la situri istorice. „Le spun oamenilor că ies din birou pe picioare, mai întâi,” spune Carter. „Este un sentiment de utilitate și știu că fac ceva bun, reciclând lucruri care altfel ar ajunge la groapa de gunoi.”

Lucrul ocazional pentru plăcere

O analiză de date a persoanelor de 80 de ani și peste realizată de United For ALICE, parte a United Way din Northern New Jersey, a calculat că din aproape 550.000 de lucrători de 80+, aproximativ 73% depășesc pragul ALICE, venitul minim necesar pentru a acoperi cheltuielile de trai de bază. Aceasta sugerează că majoritatea lucrătorilor din această categorie nu sunt disperați după venituri suplimentare, deși mii încă muncesc pentru a-și completa asigurările sociale.

Stephanie Hoopes, director național United For ALICE, a spus că mulți seniori pot accepta un job part-time pentru un plus de siguranță financiară. Și angajatorii pot avea nevoie. „Există regiuni unde este greu să găsești lucrători, cum ar fi în retail și servicii, și s-ar putea să fie foarte interesați să angajeze seniori pentru că sunt mai de încredere,” a spus ea.

John Kasun, 86 de ani, a avut o carieră lungă și sinuoasă. În timp ce lucra în inginerie, a început să vândă echipamente de tir cu arcul din subsolul său. A angajat șase lucrători part-time și a păstrat jobul full-time. Kasun, care locuiește în Pennsylvania, a scris și pentru o revistă și a lucrat pentru o companie de reabilitare a căilor ferate.

În timp ce lucra, și-a investit toți banii extra și a cheltuit cu prudență, răsfățându-se ocazional cu lucruri precum un ATV. „Pentru mine, banii sunt ca o gâscă care ouă un ou de aur în fiecare luni; dacă îl mănânci duminică, nu mai ai ou luni,” spune Kasun. „Nu vreau să mi se întâmple nimic ce nu pot gestiona financiar și nu vreau ca nicio condiție să-mi dicteze ce trebuie să fac.”

Kasun scrie acum part-time pentru o revistă. Are aproximativ 1,5 milioane de dolari în active lichide și primește circa 80.000 de dolari venituri de pensionare din asigurări sociale și de la compania feroviară. Nu se consideră pensionat și, după un atac de cord vara trecută, îi place să rămână ocupat, preluând diverse sarcini pentru comunitatea sa. „Sunt un tip care rezolvă probleme și ori de câte ori văd ceva în care mă pot implica sau unde pot ajuta, mă implic,” spune Kasun. „Văd oportunități tot timpul. E aproape ca și cum aș purta ochelari speciali.”

