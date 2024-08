Fructele pe care toți cei peste 60 de ani ar trebui să le mănânce de mai multe ori pe săptămână

Dacă ai peste 60 de ani și vrei să dai un impuls sănătății tale, există un tip de fructe pe care ar trebui să le adaugi în coșul tău: fructele de pădure. Fie că vă plac căpșunile, afinele, zmeura sau murele, aceste fructe mici sunt foarte hrănitoare.

Toate tipurile de fructe colorate au propriile lor avantaje. Cu toate acestea, fructele de pădure sunt vedete datorită antioxidanților lor și beneficiilor pe care le aduc persoanelor de 60 de ani și peste.

Sunt bogate în antioxidanți

Fructele de pădure și antioxidanții merg mână în mână. Culorile vibrante pe care le vedeți în fructele de pădure se datorează "fitochimicalelor". Acestea sunt în esență compuși vegetali care dau fructelor și legumelor culoarea și acționează ca antioxidanți. Antioxidanții sunt esențiali pentru protejarea organismului împotriva inflamațiilor - un vinovat major în spatele îmbătrânirii și al multor boli cronice.

Susțin sănătatea creierului

Funcția cognitivă este un lucru la care adulții de peste 60 de ani sunt foarte atenți, iar fructele de pădure sunt excelente pentru a vă menține creierul în formă.

"Antocianinele - principalul antioxidant din fructe și legume cu colorit albastru și violet - ajută la protejarea celulelor creierului. De asemenea, fructele de pădure sunt bune pentru îmbunătățirea memoriei - ceva de care toată lumea poate beneficia", a explicat pentru parade.com Taylor Janulewicz, nutriționist dietetician.

Oamenii de știință de la Universitatea Tufts au studiat efectele benefice ale afinele asupra funcției creierului. În cadrul unui studiu recent, 37 de adulți cu vârste cuprinse între 60 și 75 de ani au fost împărțiți în două grupuri: unul a mâncat afine zilnic, iar celălalt a primit un placebo timp de 90 de zile. Grupul cu afine a prezentat mai puține erori de memorie și teste de comutare a sarcinilor. Deși sunt necesare mai multe cercetări, acest studiu sugerează că afinele pot ajuta la combaterea declinului cognitiv legat de vârstă.

"Deși cercetările sunt încă în desfășurare, încorporarea unei varietăți de fructe de pădure în dieta dumneavoastră poate fi o modalitate delicioasă de a vă hrăni mintea", afirmă Janulewicz. Ea subliniază, de asemenea, modul în care menținerea unui stil de viață echilibrat, inclusiv mișcare, stimulare mentală și somn adecvat, este crucială și pentru creierul nostru.

Îmbunătățesc sănătatea inimii

Aceiași antioxidanți pot ajuta și inima. Janulewicz evidențiază o cercetare care a analizat consumul de fructe de pădure sub diferite forme, cum ar fi cele uscate și sucurile de fructe. În acest studiu, s-a constatat că sucurile de afine și de cireșe pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale, ceea ce este benefic pentru sănătatea inimii.

Janulewicz subliniază: "Deși aceste rezultate sunt promițătoare, sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege pe deplin puterile de protecție a inimii ale diferitelor fructe de pădure". Pentru beneficii maxime pentru sănătate, ea recomandă în principal savurarea fructelor în forma lor întreagă (adică proaspete, congelate sau conservate), deoarece acestea conțin fibre esențiale.

Sunt bogate în fibre

O digestie bună este una dintre cheile pentru a vă simți bine, iar fructele de pădure vă pot ajuta să rămâneți pe drumul cel bun. Acestea sunt o sursă excelentă de fibre dietetice, care ajută la digestie, ajută la prevenirea constipației și promovează un intestin sănătos. De exemplu, o ceașcă de zmeură furnizează 8 grame de fibre, ceea ce reprezintă 29% din aportul zilnic recomandat de fibre.

Mergând mână în mână cu sănătatea creierului, un studiu recent a constatat că persoanele de peste 60 de ani care au consumat mai multe fibre în dieta lor, au îmbunătățit componente specifice ale funcției creierului.

Sunt pline de vitamine și minerale

Fructele de pădure sunt pline de diverse vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina K și folat. Toate acestea joacă roluri importante în sănătatea oaselor, metabolism și funcția celulară generală. Căpșunile, de exemplu - sunt bogate în vitamina C, furnizând peste 100% din aportul zilnic recomandat per cană.

Cum să adăugați mai multe fructe de pădure în dietă

Fructele de pădure sunt incredibil de versatile și pot completa tot felul de mese și gustări. Iată câteva idei.

Parfait cu iaurt: Combinați iaurtul grecesc bogat în probiotice cu fructe de pădure antiinflamatoare pentru o gustare sau un mic dejun care susține sănătatea intestinelor și conține proteine.

Smoothie-uri: Aruncați o mână de afine sau căpșuni în amestecul de dimineață, alături de alte ingrediente nutritive precum pudra proteică, iaurtul și untul de nuci. Pentru a le amesteca adăugați mai puțin lichid pentru a obține un bol de smoothie gros pe care îl puteți mânca cu lingura!

Dulceață de semințe de chia: Fă o dulceață rapidă și sănătoasă prin pasarea fructelor de pădure cu semințe de chia. Lăsați-o să se îngroașe peste noapte, apoi întindeți-o pe pâine prăjită, amestecați-o în iaurt sau folosiți-o ca topping pentru clătite.

Salată de fructe de pădure: Adăugați un plus de culoare și aromă salatelor dvs. cu fructe de pădure. Pentru un prânz rapid, amestecați zmeură, frunze verzi, brânză de capră, migdale prăjite și o vinaigrette balsamică.

