Deputatul Varujan Pambuccian, liderul grupului minoritatilor nationale, a facut o afirmatie halucinanta miercuri, dezvaluind ca nu stie cum a votat la motiunea care a tinut pe jar o tara intreaga.

"Am votat nimic, pentru ca nu e razboiul nostru si nu avem nicio miza. Adica am procedat asa: era un coleg de la USR care filma cum luam bilele. L-am rugat sa filmeze ce fac si sub privirile lui stupefiate si usor amuzate, am luat ambele bile intr-o palma, le-am acoperit cu cealalta, le-am amestecat si le-am aruncat in urne. Deci nici eu nu stiu ce am votat.

Nu am vrut sa ma manifest in niciun fel intr-o disputa care nu ma intereseaza deloc", asa i-a raspuns Pambuccian unui internaut care l-a intrebat, pe Facebook, cum a votat la motiunea depusa de PSD impotriva Guvernului Grindeanu.

Afirmatia sa e cu atat mai socanta cu cat destinul motiunii a fost dat, practic, de votul parlamentarilor minoritatilor nationale. Acestia au fost singurii din Opozitie care au participat la vot.

Incercand sa explice de ce nu l-a interesat pentru ce voteaza, Pambuccian a continuat pe Facebook: "daca stateam in banci, eram automat intr-o tabara. Daca votam la vedere, eram in cealalta".

Ads

"Cum nu suntem in nici una, am lasat totul la jocul intamplarii. Din fericire, am avut si colegi plecati in delegatii, adica am avut si o participare mai scazuta ca de obicei, dar din motive obiective si nu ca urmare a unei decizii", a adaugat el.

Pambuccian isi asuma 100% felul in care a votat, chiar daca pentru unii miza era enorma: "Am spus de la tribuna ca exista in teoria jocurilor doua tipuri de jocuri: finite si infinite. Intr-un joc finit, se stiu de la inceput jucatorii, regulile si obiectivele, iar scopul e sa castigi jocul. Intr-un joc infinit, jucatorii, regulile si obiectivele se schimba in timp si scopul este sa ramai in joc. Noi am jucat intotdeauna pentru a ramane in joc, nu pentru a invinge. Nici nu am putea juca altfel.

Sigur, atunci cand un jucator care joaca finit se intersecteaza cu unul care joaca infinit, primul este frustrat si reactioneaza in continuu. Imi pare rau daca am creat frustrari", a mai spus deputatul.

Deputatul se arata complet dezinteresat de aceasta lupta "PSD contra PSD" si afirma ca ambele tabere au incercat, fara succes, sa negocieze cu minoritatile: "Daca vroiam sa fiu intr-una, eram intr-un partid. Au incercat ambele tabere sa negocieze cu noi, am refuzat orice negocieri.

Ads

Nu e problema noastra sa intervenim in luptele interne ale partidelor, plasandu-ne intr-o tabara sau alta, asa cum au facut toti ceilalti".

Guvernul Grindeanu a fost demis, dupa ce motiunea de cenzura a trecut

Guvernul Sorin Grindeanu a picat, miercuri, in urma votului motiunii de cenzura. Este pentru prima oara in istoria Romaniei cand un guvern a fost demis de propriul partid.

Iata cele mai noi evolutii de pe scena politica si cum va arata noul Guvern PSD-ALDE

241 de parlamentari au votat in favoarea motiunii, cu 8 peste minimum necesar. Majoritatea alesilor au aratat bilele inainte sa le bage in urne. Primele calcule arata ca parlamentari ai minoritatilor nationale au contribuit la votarea motiunii de cenzura.

Mingea este acum la presedintele Klaus Iohannis, unde majoritatea parlamentara va merge cu propunere de premier.

Seful statului va invita, luni, la Palatul Cotroceni, reprezentantii partidelor parlamentare pentru consultari in vederea formarii unui nou guvern.

A.S.