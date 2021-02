Un deputat PNL explica de ce a votat impotriva lui Vlad Voiculescu: "A fost o greseala." Si Varujan Pambuccian a votat in favoarea motiunii

El a adaugat ca nu a fost cu intentie votul sau. Si liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a votat in favoarea motiunii simple."A fost o greseala. Am votat pe tableta si a fost o greseala. Nu am apasat pe buton si foarte greu am accesat pentru ca sunt intr-o zona fara semnal si foarte greu ma conectez la Camera Deputatilor. Am tot dat si nu imi aparea imaginea si la vot, din greseala am votat, dar nu intentionat", a declarat Corneliu Olar, pentru News.ro.Potrivit votului electronic afisat pe site-ul Camerei Deputatilor, in favoarea motiunii simple a votat si liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale Varujan Pambuccian. Camera Deputatilor a respins motiunea simpla initiata de 109 deputati social-democrati impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. Anterior votului, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a solicitat ca votul la motiunea simpla sa fie unul secret, insa cererea a fost respinsa. Din 304 deputati prezenti, au fost 140 de voturi "pentru", 161 "contra", o abtinere, iar doi deputati nu au votat.