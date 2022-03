Vosganian: FMI este sceptic fata de reusita de privatizare a Oltchim

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, considera ca organismele financiare internationale, printre care si Fondul Monetar International, sunt "foarte sceptice" in privinta reusitei privatizarii combinatului chimic Oltchim Ramnicu-Valcea.

"Va marturisesc ca organismele financiare internationale sunt foarte sceptice in privinta Oltchim. Orizontul pe termen lung este pana la sfarsitul acestui an, cand Oltchim trebuie sa intre in astfel de parametri incat sa inceapa sa aiba dialog si cu creditorii si sa inceapa sa-si imbunatateasca situatia financiara", a declarat Vosganian, duminica, la Pro TV, preluat fiind de Mediafax.

Ministrul a mai spus ca in ceea ce il priveste are "trei orizonturi de timp petru Oltchim. Unul scurt, de doua luni, in care eu trebuie sa rezolv problema functionarii curente.(...) Orizontul pe termen mediu este iunie-iulie, pentru ca pana atunci noi trebuie sa stim daca Oltchim este privatizabil sau nu. Eu inca ma incapatanez sa cred ca este privatizabil".

Vosganian: Vom numi un nou director general la Oltchim pana pe 15 martie

Ministrul a adaugat ca are mai multe oferte pentru combinat, dar ca nu vrea sa spuna de la cine pentru a nu transforma, din nou, privatizarea intr-un spectacol.

Vosganian a mai spus ca Oltchim este indatorat "pana peste gat" si ipotecat complet, inclusiv "bordurile si panselele din fata sediului".

"Pastrarea in functiune a Oltchim ma obliga a pastra miza Arpechim. Am facut o revizuire a tuturor ipotecilor. Oltchim, pe langa faptul ca este indatorat pana peste gat, este ipotecat complet, inclusiv bordurile si panselele din fata sediului. Am luat toate ipotecile si am dorit sa vad la care din ele exista un dezechilibru intre creanta si valoarea ipotecii", a continuat el, potrivit Agerpres.

Videanu: Groparul Oltchim este Victor Ponta

In urma cu cateva zile, Adriean Videanu l-a acuzat pe Victor Ponta ca ar fi "groparul Oltchimului".

"Afirm cu toata responsabilitatea si am sa va prezint dovezi in acest sens, ca groparul Oltchimului se numeste Victor Ponta si guvernul pe care l-a condus a luat decizia de privatizare halucinanta care s-a petrecut in anul 2012", a spus Videanu in cadrul unei conferinte de presa.

O incercare de privatizare a Oltchim a avut loc in vara lui 2012, insa totul a fost un esec, deoarece Dan Diaconescu nu a platit suma de 45 de milioane de euro, cat oferise pentru actiunile combinatului.

