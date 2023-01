Vosganian: Eliminarea taxei auto ar avea urmari negative

Ministrul Finantelor, Varujan Vosganian, nu este de acord cu eliminearea taxei auto, care ar avea "un impact extrem de negativ".

"Eu recomand colegilor mei din Senat sa observe faptul ca Romania este expusa in continuare riscului de a primi foarte multe masini second hand. Deja modificarea pe care am facut-o la solicitarea Comisiei Europene a marit numarul masinilor second hand care intra in Romania diminuand ponderea masinilor noi. O eliminare completa a taxei ar aduce pentru Romania un impact extrem de negative", a spus Vosganian, citat de Agerpres.

Potrivit lui Vosganian, votul senatorilor in acest sens a fost unul mai mult electoral.

Taxa de poluare ar putea fi eliminata si restituita integral, reactualizata cu indicele inflatiei, potrivit deciziei comisiilor reunite de administratie si buget-finante din Senat.

