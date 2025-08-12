Vosganian: Romania, pe locul doi in Europa la programe operationale aprobate

Joi, 16 August 2007, ora 14:50
719 citiri
Romania se afla pe locul al doilea, intr-un top al programelor operationale aprobate de Comisia Europeana, pentru absorbtia fondurilor structurale, a declarat Varujan Vosganian, ministrul economiei si finantelor.

Demnitarul sustine ca, in acest clasament, pe primul loc este Austria.

Vosganian a atras atentia ca este incorect sa se vorbeasca critic, in acest an, despre faptul ca absorbtia fondurilor comunitare este in continuare zero.

Ministrul economiei si finantelor a dat exemplul Sloveniei, care, in primul an de la integrare - 2004 - a avut gradul de absorbtie zero, iar in anul urmator s-a aflat, din acelasi punct de vedere, pe primul loc in Uniunea Europeana.

Media de absorbtie a banilor europeni, pe grupul de zece state integrate in anul 2004, in primul an de la integrare, a fost de circa 1%, a explicat Vosganian.

Gradul de absorbtie a fondurilor structurale poate fi calculat din mai multe puncte de vedere: dupa procentul de bani contractati de statul membru, fata de totalul banilor disponibili; dupa volumul banilor de la bugetul statului membru deja virati in conturile beneficiarilor finali contractanti; dupa volumul banilor europeni decontati de la bugetul european, de catre statul membru, pentru lucrarile sau etapele de lucrari realizate deja din proiecte.

