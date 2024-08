Vosganian: FMI ar trebui sa tina cont de activitatea Guvernului Boc

Fostul ministru al Finantelor, Varujan Vosganian, considera ca delegatia FMI, care va face in aceasta saptamana evaluarea trimestriala a tarii noastre, ar trebui sa tina cont de activitatea Guvernului Boc.

"Ne-am obisnuit cu mesajele incurajatoare, daca nu chiar laudative, ale Fondului Monetar International la adresa Guvernul Romaniei, la finalul fiecarei noi evaluari. De data asta, insa, dat fiind situatia incordata din tara, FMI trebuie sa fie extrem de atent cu mesajele pe care le transmite, pentru a nu pune paie pe foc", a scris Vosganian pe blogul personal.

"Cu alte cuvinte, inainte de a vorbi despre ceea ce se va face, FMI ar trebui sa faca un bilant realist al celor (aproape) trei ani de colaborare cu Guvernul Boc iar eveltualele calificative ar trebui modelate functie de acest bilant", a continuat acesta.

El a prezentat un bilant al activitatii Guvernului actual. Astfel, fostul ministru al Finantelor a aratat ca Produsul Intern Brut al tarii noastre a fost in 2011 cu 7% sub cel din 2008, datoria publica a Romaniei a crescut de la 69 miliarde de lei la 182 miliarde de lei in septembrie 2011, iar somerii sut cu 700.000 mai multi decat acum 3 ani.

Vosganian considera ca desi Guvernul a aplicat masurile propuse de FMI, Executivul este de vina pntru situatia economica a Romaniei.

"Guvernul si-a insusit toate recomandarile Fondului, Mai mult decat atat, Fondul si-a revizuit tintele, functie de incapacitatea Guvernului de a le atinge pe cele convenite. Totusi, din perspectiva noastra, nu FMI este responsabil pentru situatia Romaniei, ci Guvernul. FMI ar putea deveni partas doar in momentul in care ingaduie derapajele guvernamentale. Ceea ce, de data asta, nu trebuie cu nici un chip sa se intample", a explicat acesta.

El considera ca FMI ar trebui sa dea un raspuns si in privinta bunastarii romanilor.

"Asteptam de la Fondul Monetar International un mesaj realist, care sa tina seama de toate aceste elemente , inclusiv de faptul ca, dupa trei ani de privatiuni, este firesc ca romanii sa resimta nevoia unei ameliorari in viata de zi cu zi. Ei asteapta de la FMI un raspuns si in aceasta privinta", a concluzionat Vosganian.

C.P.

