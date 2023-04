Vosganian, ingrijorat de numarul mare de alesi USL: Familie mare, remuneratie dupa buget, mica!

Senatorul PNL Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei si Finantelor, isi exprima ingrijorarea in legatura cu banii putini pe care guvernul USL trebuie sa ii imparta administratiilor judetene si locale pe care le-a castigat la alegerie locale.

"Ce face un presedinte de consiliu judetean care isi iubeste tinutul si vrea sa-si merite voturile? Lustruieste clantele cancelariilor guvernamentale dupa bani. Ce face un primar destoinic? Foloseste toate prilejurile pentru a face rost de bani de la Guvern. Pana aici lucrurile curg intr-o anumita normalitate.

Ce te faci, insa, cand in loc de un presedinte de consiliu judetean, Guvernul are, drept odrasle politice, 36 de presedinti? Ce te faci ca numarul primarilor care au candidat sub siglele partidelor guvernamentale si vor sa fie destoinici depaseste doua mii ? Ca sa nu mai vorbim ca multi dintre ei - dupa ani de amara opozitie", comenteaza Varujan Vosganian pe blog.

Rezultate finale alegeri locale 2012

Senatorul reaminteste de perioadele in care romanii isi achizitionau ratiile de mancare cu ajutorul cartelelor, subliniind ca de aceasta data ele "se taie cu o foarfeca mai nemiloasa, cu deficite si datorii, dupa care nu doar trebuie sa rabzi, dar ele mai trebuie si platite".

"Cred ca, impreuna cu acest nou Guvern si cu marea sa familie, in care as include si pe fii vitregi, primari si presedinti de consilii judetene ai celorlalte partide, trebuie sa incepem sa vorbim si despre cum se dospeste, nu doar despre cum se mananca painea. Care, vorba poetului, fie cat de rea, tot mai buna-n tara mea. Tara asta a mea, ca la nimenea", isi incheie Vosganian postarea pe blog.