Vosganian: PNL nu va putea evita discutia legata de colaborarea lui Voiculescu

Vicepresedintele PNL Varujan Vosganian a respins vineri ideea demisiei in bloc a conducerii PNL in cazul in care se dovedeste ca Dan Voiculescu a colaborat cu Securitatea, dar ca subiectul nu o sa poata fi evitat de partidul din care face parte.

"Atunci cand am discutat Legea lustratiei, s-a pus in discutie daca putem face o raspundere colectiva a unei categorii, adica toti care au avut o anumita functie sunt pasibili de astfel de consecinte. Acesta a fost si punctul vulnerabil al acestei propuneri legislative, a fost respinsa de Curtea Constitutionala pe acest motiv. (...) Daca nu a functionat raspunderea colectiva in ce priveste categorii sociale, nu poate functiona nici in ce priveste colaborarea.

Daca un partid intreg trebuie sa se desfiinteze daca un membru de partid este gasit colaborator cu Securitatea sau daca o conducere intreaga trebuie sa demisioneze ca a incheiat un act cu un alt partid, in care este un astfel de om - eu cred ca maine va trebui sa luam lucrurile de la inceput in Romania", a spus Vosganian, arata Mediafax.

Vosganian a mai spus ca personal se afla intr-o situatie delicata deoarece relatiile de amicitie cu Dan Voiculescu nu sunt cele mai bune.

"Eu sunt intr-o situatie putin delicata, raporturile mele cu Dan Voiculescu par a nu fi dintre cele mai amicale, eu de doua luni, de cand am votat impotriva aliantei cu PC, am interdictie de a aparea la Antene, nu oficiala, dar a functionat", a declarat vicepresedintele PNL, amintind faptul ca se afla in proces cu editura lui Voiculescu.