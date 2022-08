Din 2014, euro ii va lua locul leului

Din 2014, euro ar putea locul "batranului" leu in buzunarele romanilor. Potrivit ministrului Economiei, Varujan Vosganian, Romania ar putea adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2014, modul in care va fi facuta trecerea de la leu la euro urmand a fis stabilit de Banca Nationala.

Vosganian a mai declarat, intr-o conferinta de presa, desfasurata sambata, la Suceava, ca spera ca Romania sa intre, la inceputul deceniului viitor, pe coridorul euro, cu o inflatie care sa se incadreze in criteriile de la Maastricht.

Perioada pregatitoare pentru trecerea la euro a fost stabilita intre anii 2012-2014, timp in care autoritatile romane ar trebui sa reduca rata inflatiei, dar si deficitul bugetar, pana sub 1% din PIB. De asemenea, trebuie realizata o planificare multianuala a bugetului si o disciplina fiscala care sa rezulte si dintr-o buna colaborare intre Guvern - Parlament si Banca Nationala.

Si presedintele Traian Basescu a vorbit, in aceasta saptamana, despre necesitatea ca Executivul si Banca Nationala sa-si asume ca termen clar anul 2014 pentru adoptarea euro.

In context, ministrul Economiei si Finantelor a promis ca va propune Parlamentului un buget multianual - mai exact pentru doi ani, 2008 -2010 - care sa implice toate nivelurile administratiei si care sa cuprinda si proiectele de infrastructura.

"In vara acestui an, vom propune Parlamentului un proiect de buget multianual. Este pentru prima oara cand Romania face acest lucru", a afirmat Vosganian, care a explicat ca Executivul propune acest program bianual deoarece 2008-2010 este al doilea ciclu al Strategiei Lisabona si ca sunt cateva tinte clare, asumate in aceasta strategie.

"Acest program va cuprinde, pentru prima oara, o prognoza de crestere economica pentru fiecare judet", a mai spus ministrul Economiei si Finantelor.

